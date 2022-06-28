2022 Mitsubishi Fiyat Listesi – Sıfır Mitsubishi Araç Fiyatları

Otomobiller, insan hayatının ulaşım konusunda en çok başvurduğu araçlardır. Bu yüzdendir ki, dünya üzerinde birçok araba markası bulunuyor. Bunlardan hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir kullanıcı sayısına sahip olan Mitsubishi, hem konfor hem de performansa dayalı araçlar üretiyor. Bugünkü yazımızda 2022 Mitsubishi araç fiyatlarını paylaşacağız.

Otomobiller, ulaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak hem ülkemizde hem de dünya üzerinde sürekli bir fiyat artışı yaşanıyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde araç pazarında fiyatlar tavan yaptı. Bu durum araç piyasasının canlılığı azalttı.

Mitsubishi, kullanıcılarına hem konfor hem de performans sunuyor. Özellikle fiyat performans ürünleri ile beraber çok fazla tercih edilen Mitsubishi, hemen hemen her kesime hitap eden araçları piyasaya sürüyor. 2022 yılıyla beraber Mitsubishi araçları da zamlardan nasibini aldı.

2022 Haziran L200 Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mitsubishi L200 4X2 TORNADO MT Dizel Manuel – 649.000 TL

Mitsubishi L200 4X2 TORNADO AT Dizel Otomatik – 677.500 TL

Mitsubishi L200 4X4 STORM MT Dizel Manuel – 779.000 TL

Mitsubishi L200 4X4 TORNADO MT Dizel Manuel – 788.000 TL

Mitsubishi L200 4X4 BLİZZARD AT Dizel Otomatik – 819.000 TL

Mitsubishi L200 4X4 PREMİUM AT Dizel Otomatik – 870.500 TL

2022 Haziran Mitsubishi L200 Crawler Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mitsubishi L200 4×4 Blizzard Crawler Yeni Kasa Konfor Paket Dizel Otomatik – 921.200 TL

Mitsubishi L200 4×4 Blizzard Crawler Yeni Kasa Lüx Paket Dizel Otomatik – 640.650 TL

2022 Haziran Mitsubishi Space Star Sıfır Araç Fiyat Listesi

Mitsubishi Space Star 1.2 İntense CVT Benzin Otomatik – 401.750 TL

2022 Dacia Fiyat Listesi – Sıfır Dacia Araç Fiyatları