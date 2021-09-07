2022 Model Mercedes Benz Sedanları Şık Bir Tasarım Sunuyor!

Mercedes Benz, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün yelpazesine ulaşmaya çalışırken gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı şık elektrikli sedanları sergiliyor. Bu yılın nisan ayında, Alman otomobil üreticisi EQS elektrikli sedanını tanıttı. Ayrıca, diğer etkileyici özelliklerin yanı sıra bir dokunmatik ekrana sahip olan 2022 AMG SL Roadster‘ı da tanıttı.

Şirket 2021 IAA Mobilite konferansında 2022 EQE elektrikli sedanını tanıttı. Şık EV, EQS’nin AMG performansı ve Maybach versiyonları, EQB kompakt SUV ve elektrikli bir G-Wagen konsepti olan EQG gibi diğer EV’lerle birlikte ortaya çıktı.

EQE, diğer bir modelle aynı platform üzerine inşa edilmiş EQS’nin biraz daha kompakt bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Uzunluk, EQS’den 3.5 inç daha kısa. Bu nedenle, fiyatlandırmanın amiral gemisi EQS’den daha düşük olmasını bekliyoruz ancak şirket henüz fiyatlandırma ayrıntılarını açıklamadı.

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Bu modelin EQS ile paylaştığı özelliklerden bazıları, gösterge panelinin bir ucundan diğerine uzanan “hiper ekran” olarak bilinen etkileyici, sürükleyici ekranı içeriyor. Ekran bir seçenek olarak sunulacak. Ayrıca bir seçenek olarak, dar bir alana park etmeyi kolaylaştıracak arka aks yönlendirme sistemi de sunulacak.

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Temel model, EQS’nin giriş modeline de güç sağlayan bir 90Wh pil içerecek. Araç tam şarjla 660 kilometre menzile sahip olacak. Ayrıca dört tekerlekten çekişli EQS’deki 516HP’den daha düşük bir 288HP olacak. Mercedes, ikinci bir modelin yakında geleceğini söylüyor ancak daha güçlü bir versiyon olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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