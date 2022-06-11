Renault Fiyat Listesi 2022 – Sıfır Renault Fiyatları

Günümüzde birçok insan ulaşımda kişisel araçları yani otomobillerini kullanıyor. Dünya üzerinde birçok otomobil markası mevcut ve aralarında seçim yapmak bir hayli zor. Özellikle ülkemizde sıkça tercih edilen Renault, hemen hemen her açıdan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Renault 2022 fiyat listesi hakkında bilgi vereceğiz.

Ülkemizde hem kur dalgalanmaları hem de vergiler yüzünden araç pazarı da zarara uğruyor. Özellikle gelen her yeni dalgalanma hareketi ile beraber otomobil fiyatlarının artış gösterdiğini görüyoruz. Gelen son zamlarla beraber Haziran ayında otomobil dünyasına yeni bir zam daha geldi. Bu gelen zamlardan Renault’da payını aldı.

Fransız otomobil devi Renault’un Megane‘ı Mayıs 2022 fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesi Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 445 bin TL olduğunu göze çarpıyor. Orta seviye Joy Comfort paketine geçtiğimizde aynı motorda fiyatların 10 bin TL civarında değişkenlik gösterdiğini gözlemliyoruz.

Renault Megane 2022 Fiyat Listesi şu şekilde;

Joy 1.3 TCe 140 bg – 445.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg – 455.000 ₺

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg – 502.900 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg – 512.900 ₺

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 573.900 ₺

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 583.900 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 584.900 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 621.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 643.000 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 660.900 ₺

Renault Clio 2022 Fiyat Listesi şu şekilde;

Joy 1.0 Sce 65 bg – 361.900 ₺

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg – 437.000 ₺

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg – 456.000 ₺

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg – 494.000 ₺

Renault Taliant 2022 Fiyat Listesi şu şekilde;

Joy 1.0 Sce 65 bg – 376.000 ₺

Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg – 467.000 ₺

Touch 1.0 Turbo X-Tronic 90 bg – 501.000 ₺

Renault Captur 2022 Fiyat Listesi şu şekilde;

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg – 648.000 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 693.000 ₺

RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg – 726.000 ₺

Haziran ayında gelen zamlarla beraber güncel Renault fiyat listesi yukarıda gösterildiği gibidir. Önümüzdeki gelen veya gelecek olan zamlarla beraber fiyat listesi güncellenecektir.

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