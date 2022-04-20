BMW’nin Yeni Elektrikli 7 Serisi Satışa Sunuldu. Alman marka, tamamen elektrikli ilk 7 serisi olan i7 xDrive60’ı tanıttı. Uzun mesafeli lüks sedan, 536HP sağlayan çift motor kurulumu, 4.5 saniyede 0-60 MPH sprint ve 300 millik bir ön EPA menzili ile sağlam bir performans ile satışa sunuldu. Bununla birlikte, geleneksel 7 serisinde olduğu gibi, odak noktası sürücüler için konfor oldu.

Sürücüleri, 12,3 inçlik bir gösterge paneli ve 14,9 inçlik bir eğlence ekranı içeren kavisli bir çift ekran ara yüzü bekliyor. BMW akıllı telefon benzeri bir arayüz sunuyor, ancak iklim ayarları ve dörtlü flaşörler gibi genel özellikler için dokunmaya duyarlı kontroller sağlayan yeni bir “Etkileşim Çubuğu” da bulacaksınız. Barın aydınlatmasını, gelen aramalar veya BMW’nin Akıllı Kişisel Asistanını (ilk kez arka koltuklardan dahil) çağırma gibi belirli olaylara tepki verecek şekilde kendiniz özelleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar isteğe bağlı sinema ekranı için bahar ve bir Fire TV ara yüzü ile 31 inç, 32:9 oranlı 8K arka ekrana sahip olacaksınız. Sistemi açtığınızda arka cam gölgelikleri bile kapanacaktır. Her arka kapının klima, medya ve oturma kontrolleri için kendi 5.5 inç dokunmatik ekranı bulunurken, standart bir panoramik LED tavan, gökyüzünü yukarıda göstermenin yanı sıra bir ışık gösterisi bulunuyor. Arabalar arasında geçiş yapabilen bir “Kişisel eSIM” de dahil olmak üzere 5G’ye erişiminiz olacak.

i7 xDrive60, yılın dördüncü çeyreğinde ABD’ye ulaştığında 120.295 $‘dan (119.300 $ artı bir varış ücreti) ile satışa sunulacak.

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