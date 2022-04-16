Mercedes Vision EQXX Tek Şarjla 1000 Kilometre Gitti!

Günümüzün Alman otomobil devi Mercedes gün geçtikçe bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe benzinli araçların kalmayacağını ifade eden firmalar şuan elektrikli arabalara yoğunlaşmış durumda. Mercedes’de bu kervana katılarak geçtiğimiz CES 2022 fuarı öncesinde, tek şarjla 1.000 kilometre gidebilen ve güneş enerjisiyle şarj olabilen konsept Vision EQXX otomobilini tanıtmıştı fakat test sürüşleri gerçekleştirilmemişti.

Otomobil markası, yeni elektrikli araba modeli Mercedes-Benz Vision EQXX’in sürüş testlerinin başarıyla tamamladığını açıkladı. Otomobil Almanya’dan başlayarak İsviçre, İtalya üzerinden geçerek Fransa’nın güneyinde yer alan Marsilya’da sürüşünü tamamladı.

Mercedes Vision EQXX iç tasarımında sadeliğe odaklanılıyor. Karmaşık şekiller ve klasik döşeme ögeleri tasarımda yer almıyor. Mercedes elektrikli araç modelinin iç kısmı da en az dışı kadar fütüristik. Ön kısımdaki dijital ekran, yolcu kısmından sürücüye kadar uzanıyor. Her şeyin kontrol edildiği bu ekran, 8K çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda hiçbir hayvansal içerik de iç tasarımda kullanılmıyor. Kullanıcıların oldukça beğenisi çeken otomobilin oldukça yoğun bir ilgi görmekte.

VISION EQXX: Teknik Özellikler

Batarya enerji içeriği, kullanılabilir

kWh <100 Maksimum sistem voltajı Volt >900 Enerji tüketim kWh/100 km(mil/kWh) <10(>6) c d değeri 0,17 Maksimum güç kW ~150 Aks mesafesi cm 280 Yüklü ağırlık kg 1,750

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