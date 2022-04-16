Ana SayfaOtomobilMercedes Vision EQXX Tek Şarjla 1000 Kilometre Gitti!

Mercedes Vision EQXX Tek Şarjla 1000 Kilometre Gitti!

Mercedes'de bu kervana katılarak geçtiğimiz CES 2022 fuarı öncesinde, tek şarjla 1.000 kilometre gidebilen ve güneş enerjisiyle şarj olabilen konsept Vision EQXX otomobilini tanıtmıştı fakat test sürüşleri gerçekleştirilmemişti.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
Mercedes Vision EQXX

Günümüzün Alman otomobil devi Mercedes gün geçtikçe bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Yıllar geçtikçe benzinli araçların kalmayacağını ifade eden firmalar şuan elektrikli arabalara yoğunlaşmış durumda. Mercedes’de bu kervana katılarak geçtiğimiz CES 2022 fuarı öncesinde, tek şarjla 1.000 kilometre gidebilen ve güneş enerjisiyle şarj olabilen konsept Vision EQXX otomobilini tanıtmıştı fakat test sürüşleri gerçekleştirilmemişti.

Otomobil markası, yeni elektrikli araba modeli Mercedes-Benz Vision EQXX’in sürüş testlerinin başarıyla tamamladığını açıkladı. Otomobil Almanya’dan başlayarak İsviçre, İtalya üzerinden geçerek Fransa’nın güneyinde yer alan Marsilya’da sürüşünü tamamladı.

Mercedes Vision EQXX

Mercedes Vision EQXX iç tasarımında sadeliğe odaklanılıyor. Karmaşık şekiller ve klasik döşeme ögeleri tasarımda yer almıyor. Mercedes elektrikli araç modelinin iç kısmı da en az dışı kadar fütüristik. Ön kısımdaki dijital ekran, yolcu kısmından sürücüye kadar uzanıyor. Her şeyin kontrol edildiği bu ekran, 8K çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda hiçbir hayvansal içerik de iç tasarımda kullanılmıyor. Kullanıcıların oldukça beğenisi çeken otomobilin oldukça yoğun bir ilgi görmekte.

VISION EQXX: Teknik Özellikler

Batarya enerji içeriği, kullanılabilir
kWh<100
Maksimum sistem voltajıVolt>900
Enerji tüketimkWh/100 km(mil/kWh)<10(>6)
cd değeri0,17
Maksimum güçkW~150
Aks mesafesicm280
Yüklü ağırlıkkg1,750

Ayrıca bkz: Avrupa’da Şarj Edilebilir Otomobil Satışları Artış Gösterdi!

-- Reklam --
Önceki İçerikOpera Crypto Browser iOS İçin Kullanıma Sunuldu!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.