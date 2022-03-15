Avrupa’da Şarj Edilebilir Otomobil Satışları Artış Gösterdi!

Teknoloji dünyasının her geçen gün gelişmesiyle beraber birçok yenilik hayatımıza giriyor. Özellikle şarj edilebilir otomobiller son yıllarda büyük rağbet görüyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Avrupa’da şarj edilebilir otomobil satışları %19 sayılarına ulaştı.

Geçtiğimiz Ocak ayı ile geçen seneki Ocak ayı araba satışlarına bakacak olursak, %2’lik bir düşüşün meydana geldiği görüldü. Avrupa ve dünya genelinde otomobil satışları son yılların en kötü seviyesinde gezerken, şarj edilebilir otomobiller satışları yükseldi.

2022 yılıyla beraber birçok otomobil firması da şarj edilebilir otomobil üretimine geçiş yaptı. Özellikle Kia, 2022 yılında Avrupa’da zirvede gözüküyor. Hemen arkasında ise Peugeot yer alıyor.

2022 yılında en çok satılan şarj edilebilir otomobiller şu şekilde;

Kia Niro EV (e-Niro)

Peugeot 3008 PHEV

Audi Q4 e-tron

Renault ZOE

Volvo XC40 PHEV

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Kona Electric

Fiat 500 Electric

Dacia Spring

Volkswagen ID.4

İlerleyen zamanlarda artış sayılarının daha da artması bekleniyor. Özellikle yeni otomobillerin çıkması ve diğer firmaların şarj edilebilir otomobiller üretmeye başlaması, bu artışın fitilini ateşleyeceğe benziyor.

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