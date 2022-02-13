Lamborghini, İçten Yanmalı Motorlara Devam Kararı Aldı!

Günümüz lüks otomobil firmalarının başında gelen Lamborghini, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçlar üreteceği duyurdu.

Bu hafta Alman basınında yer alan habere göre, Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann 2030 yılına kadar rakiplerinin aksine içten yanmalı motorlar üreteceklerini açıkladı. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu motorlar ile çalışmayı planlayan firma, günümüzdeki birçok firma ile ters düşeceğe benziyor.

Özellikle elektrikli motorların artmasıyla beraber, herkes geleneksel motorların rafa kalkacağını düşünüyordu. Lamborghini bu fikrin tam tersine hareket ediyor. Özellikle içten yanmalı motorlara daha çok yatırım yapacaklarını belli ettiler. Ayrıca BMW CEO’su Oliver Zipse’de yaptığı bir açıklamada, dünyanın daha içten yanmalı motorları terk etmeye hazır olmadığını belirtmişti.

Ayrıca dünya otomobil sektöründe birçok gelişme beraberinde geliyor. Dodge, 2024 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceklerini açıkladı. Challenger ve Charger modellerinin de üretimi duracak. Tüm dünya elektrikli otomobillere yönelirken, Lamborghini’nin neden böyle bir yol izlediği sırlarını koruyor.

Geçen hafta sızan bazı dedikodulara göre Lamborghini, yaklaşık 1.5 milyar euroluk bir elektrikli otomobil yatırımı yaptığı yönüneydi. Aynı zamanda BMW’de her iki tür için yaptırımlarını artıyor. Bu durum asıl sebebi ise önümüzdeki yıllarda devletlerin elektrikli araçlara nasıl bakacağı oldu.

İki büyük firma, diğer ülkelerin tutumuna göre yatırımlarını o yöne çevireceğe benziyor. Mantıklı görünen bu kararın tutup tutmayacağını bize zaman gösterecek.

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