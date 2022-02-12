Renault Otomobillere Zam Geldi!

Ülkemizin en çok tercih edilen otomobil markalarının başında gelen Renault, 2022 yılında araçlarına zam yaptı. Şubat ayıyla birlikte başlayacak olan zamlı fiyatlardan satışlar, birçok kullanıcının tepkisi ile karşılaştı.

Özellikle ülkemizde döviz dalgalanmaları ve enflasyon nedeniyle otomobil pazarında ciddi bir artış gözlemlendi. 2022 yılıyla beraber otomobil firmaları zamlı fiyat listelerini yayımlamaya başladı. Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Renault’da bu zamlardan nasibini aldı.

Hemen hemen her kesimin tercih ettiği Renault otomobiller, yıllarca en sevilen otomobil markalarından birisi oldu. Gelen 2022 zamlarıyla beraber birçok kullanıcı için yeni Renault otomobil almak bir hayli pahalı olacak. 2022 yılıyla beraber Renault, neredeyse tüm cihazlarına zam yaptı.

Clio

Joy 1.0 Sce 65 bg: 248 bin 100 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100 bg: 296 bin 300 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronik 90 bg: 312 bin 100 TL

Icon 1.* TCe X-Tronic 90 bg: 320 bin 300 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 373 bin 300 TL

Taliant

Joy 1.0 Sce65 bg: 301 bin 000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg: 359 bin 000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 3 68 bin 900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 391 bin 000 TL

Captur

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 551 bin 900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 583 bin 900 TL

RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg: 606 bin 000 TL

Megan Sedan

Joy 1.3 TCe 140 bg: 362 bin 100 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg: 368 bin 500 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 430 bin 900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 442 bin 200 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 495 bin 300 TL

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 501 bin 300 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 498 bin 300 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 535 bin 300 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 553 bin 200 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 570 bin 300 TL

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