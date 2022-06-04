2022 Yılının En Şık Telefonları

Akıllı telefon markaları, onlara taze bir his vermek için akıllı telefonlarının tasarımını iyileştirmeye devam ediyor. Bazıları Galaxy Z Flip 3 gibi tamamen farklı bir form faktörü denerken; bazıları daha önce denenmiş olanı geliştirmeye ve onları daha şık göstermeye çalışıyor. Bu yazımızda bu yılın en şık telefonlarını bir araya getirdik.

Ayrıca bkz: En İyi Samsung Galaxy Telefonlar 2022

2022 Yılının En Şık Telefonlarına Bir Bakış

iPhone 13 Serisi

Şık tasarımıyla listede en üstte yer alan iPhone 13 serisi son derece talep görüyor. iPhone 13 Pro Max; Apple’ın iPhone 13 serisinin en iyi ve heyecan verici modeli olarak görülüyor. Pil ömrü beklenmedik biçimde dayanıklı ve bu telefon tek bir şarjla bir günü rahatlıkla geçirirken; normal yoğunluklu bir kullanımda ikinci günün büyük bir bölümünü geçirmenize de izin verecektir. Tabii ki, bunda yüksek kapasiteli bir pile sahip olmasının rolü büyük. Kamera tarafında da yükseltmeler mevcut. Özellikle düşük ışık performansı hatırı sayılır derecede iyileşme kaydediyor. Makro modu ise iPhone’lar ile fotoğraf çekiminde yeni bir kapı aralıyor.

Samsung Galaxy S22 Serisi

Galaxy S22 Serisi, Görüş Artırıcı ve akıllı algoritmasının artırılmış ekran parlaklığı ile mükemmel dış mekan görünürlüğü sunar. Geliştirilmiş AI kamera özellikleri her deneyimi epik hale getirerek, farklı açılardan ve farklı aydınlatma koşullarında ustalık gerektiren görüntüler sağlar. Ayrıca, dahili S Pen’i bulunan ilk Galaxy S Serisi modeldir. Galaxy S22 Serisi, profesyonel seviyedeki kamerada geliştirilmiş özellikler sunarak birden fazla lens arasında daha iyi kalite sunar. Ayrıca Galaxy S22 Ultra’da; 3x ve 10x Optik Yakınlaştırma ve yapay zeka ile artırılmış 100x Süper Çözünürlüklü yakınlaştırma özelliği bulunan Dual Tele Zoom sistemine sahip 100x Space Zoom işlevi bulunur.

Oppo Find N

Oppo’nun katlanır ekranlı ilk akıllı telefonu, iki ekranlı bir yapıya sahip. Bu arada ekranlardan biri, içe doğru katlanabilir yapıda ve 7.1 inç boyut ile geliyor. 120 Hz tazeleme oranı ve 1000 nit parlaklık değerine sahip ekran, tam 136 bileşenden oluşan bir menteşe yapısına sahip. Telefon katlı durumdayken kullanılan diğer ekran, 5.49 inç büyüklüğünde ve 60 Hz tazeleme oranına sahip. Bu ekrandaki deliğe yerleştirilen ön kamera ise 32 MP çözünürlük vadediyor. İç kısımdaki ekranda yer alan ön kamera da tıpkı öndeki gibi 32 MP. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 16 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 13 MP’lik üçüncü kamera yer alıyor.

Xiaomi 12

Xiaomi’nin yepyeni amiral gemisi telefonlarından 12, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu modelde 12 GB’ye kadar LPDDR5 RAM, 256 GB’ye kadar da UFS 3.1 depolama alanı yer alıyor. Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çalışan telefonlardan Xiaomi 12’de 4.500 mAh kapasiteli, 12 Pro’da ise 4.600 mAh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Xiaomi 12 Pro, 120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

Vivo V23

Vivo V23 5G, akıllı telefon sektöründe standart boyuta dönüşen 6,44 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 2.400 x 1.080 çözünürlüğünde görüntü sunan bu AMOLED ekranın altındaysa orta-üst segmentin yeni kral işlemcisi MediaTek Dimensity 920 yer alıyor. Kendini kanıtlayan bu işlemciye toplamda 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB depolama alanı destek veriyor. Telefonun kamera bölümüne geldiğimizdeyse arka bölümde; 64 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik geniş açılı kamera ve 2 MP’lik makro kamera bulunuyor. Önde ise 50 MP’lik ana ve 8 MP’lik geniş açılı ön kameraya ve çerçevede iki adet flaşa yer veriyor. Ön kamera, 4K çözünürlükte HDR video çekebiliyor.

Honor Magic 3

Honor Magic 3’ün 6,76 inç büyüklüğünde 1344p OLED ekranı var. Bu ekran, tüketicilere 120 Hz tazeleme oranı vadediyor. Ayrıca 4.600 mAh kapasiteli batarya sunan telefon üreticileri, bu bataryaya 66 watt kablolu hızlı şarj desteği eklemeyi tercih etmiş. Kamerası, HONOR ile IMAX ile iş birliği sayesinde LOG formatında film çekebiliyor. 8 farklı mod ile gelen video çekim özelliği, benzersiz videolar vadediyor. Telefonda sekiz adet 3D LUT renk derecelendirme profili de bulunuyor. Magic 3’te 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP de monokrom kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 3 görünüm olarak önceki modelinden çok farklı değil. Ancak şirket ekranların boyutunu değiştirmeden cihazı daha kompakt ve daha hafif hale getirmeyi başardı. Galaxy Z Fold 3’te piyasadaki en dayanıklı cam olan Gorilla Glass Victus var. Galaxy Z Fold 3 ile sunulan önemli bir yenilik de katlanır telefonlarda ilk kez gördüğümüz IPx8 suya dayanıklılık özelliği. Cihaz bu sayede 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Akıllı telefondaki her iki ekran da 120 Hz’e kadar çıkan yenileme hızını destekleyen; gelişmiş Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. Cihaza maksimum 2.84 GHz saat frekansına sahip 5 nm Snapdragon 888 yonga seti güç veriyor. Galaxy Z Fold 3, 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri gelirken; ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.400 mAh kapasiteli çift bataryasından alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Önceki nesle kıyasla işlemci tarafında bir yükseltme alan Galaxy Z Flip3; gücünü 5 nm’lik üretim sürecinden çıkan 64 bit sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. RAM’in 8 GB olarak sabit kaldığı model, önceki modelden farklı olarak 256 GB’a ek olarak; UFS 3.1 destekli 128 GB’lık dahili depolama seçeneğini de kullanıcılarına vaat ediyor. Arka tarafta ikili kamera kurulumunu devam ettiren Samsung Galaxy Z Flip3; önceki nesildeki 12 MP’lik sensörleri bu modele de aynen taşımış. Geniş açı ve ultra geniş açı sensörleri sol üst köşeye dikey şekilde duruyor. Ön tarafta ise 10 MP çözünürlüğünde, F2.4 diyafram açıklığına sahip tek bir sensöre sahip.

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3, en az tasarımı kadar teknik özellikleriyle de ses getiriyor. Telefonun özellikle halihazırda aynı sınıfta yer alan; pek çok telefondan çok daha başarılı bir hızlı şarj performansı var. Telefon bizleri sadece piliyle de değil aynı zamanda 50 MP OIS teknolojili kamerası ve Snapdragon 888 ile eşit performans sunan; Dimensity 8100 işletim sistemiyle de şaşırtmaya devam ediyor. Ekran, Full HD+ çözünürlüğe sahip 120Hz AMOLED ve 6.7 inçle oldukça büyük bir ekrandır. Ayrıca, oyun oynarken saniyede 120 kare ve bazı senaryolarda güç verimliliği sağlamak için; Dimensity 8100’ü veya daha özel olarak Mali-G610 MC6 GPU’sunu destekleyen ikinci bir işlemcisi var.

Redmi K50 Serisi

Redmi K50 Pro, MediaTek Dimensity 9000 işlemci ile geliyor. Bu çipset 3.05 GHz’e kadar saat hızına sahip ARM’nin Cortex-X2 çekirdeğine sahip. Ayrıca telefon, ısıyı kontrol altında tutmak için yedi katmanlı bir buhar odası soğutma sistemi vaat ediyor. Diğer taraftan Redmi K50; bu ayın başlarında duyurulan MediaTek Dimensity 8100 işlemci ile geliyor. Her iki akıllı telefonunda da QHD+ (3200 x 1440px) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip; 6,7 inç AMOLED paneller var. Paneller ayrıca Gorilla Glass Victus tarafından korunurken iki cihazda da aynı 20 MP Sony IMX596 selfie kamera sensörü yer alıyor.