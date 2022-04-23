Piyasadaki en sağlam akıllı telefonlar, aşırı dayanıklılık, büyük piller ve dış mekan kullanım durumlarına özgü zengin özellikler sunar. Nitekim yoğun kullanım için en iyi telefonları sizler için bir araya getirdik. Bu listedeki bazı telefonlar, askeri standartları karşılıyor. Dolayısıyla aşırı sıcaklıklara, suya, darbeye ve daha fazlasına dayanabildiklerinden emin olmak için sıkı testlere tabi tuttuk. İşte piyasanın en sağlam akıllı telefonları.

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En Sağlam Akıllı Telefonlar

2022’nin En Sağlam Telefonları

Nokia XR20

Nokia XR20, şu anda markanın sahibi olan HMD Global’in yardımıyla Nokia markası altında piyasaya sürülen ilk dayanıklı akıllı telefondur. Tasarımlarıyla öne çıkan diğer sağlam akıllı telefonların aksine Nokia XR20; ince profili ve şık görünümüyle uyum sağlamak için var. Dayanıklılık açısından XR20, IP68 sertifikalı, MIL-STD-810 dereceli ve Corning Gorilla Glass Victus’a sahip ilk dayanıklı akıllı telefondur. Bu arada cihaz, özel bir Google Asistan düğmesiyle birlikte kırmızı bir acil durum düğmesine sahiptir.

Ulefone Armor 9 FLIR

Ulefone Armor 9 FLIR, şu anda bulabileceğiniz en sağlamlaştırılmış akıllı telefondur ve rakipleri üzerinde bulmakta zorlanacağınız birkaç üst düzey araca sahiptir. Telefon, hem endoskop hem de FLIR kamera ile birlikte gelir ve size çeşitli görevler için çok yönlülük sağlar. Ayrıca ahizenin daha uzun süre dayanmasını ve çoğu görev için yeterli işlem gücüne sahip olmasını sağlamak için büyük bir pil sunar.

Blackview BV9900 Pro

Blackview BV9900 Pro, kullanışlı olmasıyla birlikte; dayanıklı akıllı telefonlarda nadir bulunan bir FLIR termal görüntüleme kamerasına sahiptir. Bu, bir dizi fotoğrafçılık ihtiyacı için faydalı olan 48MP’lik bir kameranın öncülüğünde; bir dizi ‘standart’ kameraya katılıyor. Telefon, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Helio G90 işlemci ile iyi bir performans sergiliyor ve birçok görevi kolaylıkla üstleniyor. Ayrıca sağlam bir telefon için oldukça iyi korunuyor.

Doogee S97 Pro

Cihaz, kasıtlı olarak faydacı bir tasarıma sahip siyah plastik ve gri metal karışımına sahiptir. Aynı zamanda 350g ağırlığıyla en ağır ve dayanıklı akıllı telefonlardan biridir. Buna rağmen, S97 Pro kıvrımlı kenarları sayesinde oldukça iyi idare ediyor ve ekranı şaşırtıcı derecede parlak. Ayrıca iki adet özelleştirilebilir düğme, bir parmak izi okuyucusu ve cihazın arkasında dört kamera sensörü bulunuyor.

Ulefone Armor 10 5G

Ulefone Armor 10 5G, 5G uyumlu ilk dayanıklı akıllı telefon ve test ettiğimiz en iyi korumalı telefon olmasa da; rakipleriyle rekabet edebilecek özelliklere sahip. Pek çok sağlamlaştırılmış akıllı telefonda kablosuz şarj bulamayacaksınız ve kameraları bu kadar iyi ya da gerçekten 5G uyumluluğu alamayacaksınız. Bu nedenle bu özellikler sizin için önemliyse, bu telefon harika bir seçim olabilir.

Unihertz Atom XL

Unihertz Atom XL, şirketin en iyi ve en dayanıklı telefonudur. Atom telefonlar oldukça küçük ve bu ekstra büyük versiyon bile 4 inçlik bir ekrana sahiptir. Bu tür özelliklerin çoğu 6 inçlik sağlam olmayan bir akıllı telefonda bulacağınız özellikler olan; 4.300 mAh pil, 48 MP kamera ve 6 GB RAM olarak paketlenmesi etkileyici.

CAT S62 Pro

IP69 sertifikası, Android 10 işletim sistemi; yeterli donanım ve Android 11 güncelleme vaadi ile satılan S62 Pro en dayanıklı telefonlar arasındadır. Ne yazık ki S61 ile gelen lazer ölçüm sensörü ve hava kalitesi ölçüm sensörü gibi özellikleri yok. Bir diğer eksisi de görece pahalı olması.

CAT S50

CAT S50, 4.7 inç büyüklüğünde ve 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü 1.2G Hz saat hızında çalışan Cortex-A7 işlemciden alan telefonda, 8MP kamera yer alıyor. LED flaş destekli bu ana kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. 8GB genişletilebilir dahili depolama birimine sahip olan telefon; IP67 sertifikası ile 30 dakika boyunca 1 metre derinliğinde suda kalabiliyor.

Doogee S90

Doogee S90’ın piyasadaki diğer sağlam akıllı telefonlardan farklı olacağı düşünüldü ve adil olmak gerekirse; ihtiyaçlarınıza en uygun telefonu oluşturmanıza olanak tanıyan modüler bir tasarımla elimizdeki bu. Bu modüler yaklaşım, Doogee S90’ın birçok rakibinden daha hacimli olduğu anlamına gelir. Bu yüzden bunu aklınızda bulundurun. Bununla birlikte, testlerde Doogee S90 mükemmel bir performans sergiledi. Ayrıca kıyaslamalarda görülen en iyi rakamlardan bazılarını topladı.

Blackview BV9500 Pro

Blackview, bir dizi sağlam IP68 sertifikalı Android telefona sahiptir. Ve özellikleri biraz hafifse, hem sağlam hem de uygun fiyatlı olma eğilimindedir. Ancak bu model, oldukça yüksek bir fiyat noktasında gelir. Ve telsiz tarzı iletişim için PTT (bas-konuş) dahil tüm özelliklere sahiptir. Aslında, Blackview BV9500 Pro’nun sunduğu özelliklere ve pil ömrüne yakın bir yerde sunan başka bir dayanıklı akıllı telefon bulmakta zorlanacaksınız.

Blackview BV8800

MediaTek’in yeni Helio G96 dört çekirdekli işlemcisiyle gelen en yeni Blackview sağlam tasarımında; dört arka kamera ve büyük bir 8380 mAh pil bulunuyor. Dayanıklılık açısından, BV8800 IP68 ve IP69K sertifikalıdır. MIL-STD-810 sınıfına sahiptir ve 1,5 m’ye kadar 30 dakika suya daldırılabilir. Kameralardan biri tamamen karanlıkta kayıt yapabilir ve standart 8 GB RAM ve 128 GB depolama, nispeten ucuz bir tasarım için yeterlidir.

Samsung Galaxy Xcover 3

Samsung, en dayanıklı telefonlara gelindiğinde Xcover serisi ile ünlüdür. Xcover 3 IP68 su koruması, eldivenle çalışan ekran, 4050 mAh batarya kapasitesi, modern bir tasarım, yeterli donanım seviyesi ve OneUI 2 yazılımı ile geliyor. Her şey mükemmel görünse de cihazın ekranını koruyan pek bir önlem olmaması eksi puan aldırıyor. Yine de 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahiptir.

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