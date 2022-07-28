2023 Chevy Colorado Turbo Power Modeli Çıkıyor!

Chevrolet, 2023 Colorado orta boy kamyonetini Perşembe günü piyasaya sürdü. Kamyonetin aksanı baştan sona yeni. Colorado (ve onun GMC Canyon ikizi), orta boy kamyonet sınıfında biraz geride kalmıştı. Fakat şimdi yenilikçi bir tasarımla yeniden döndü.

Chevy Colorado 2023’ün ilk yarısında satışa çıktığında, beş farklı donanım seviyesinde gelecek. Temel İş Kamyonu (WT) giriş noktası olacak. Ve oradan müşteriler Colorado LT, Trail Boss, Z71 ve ZR2 modellerine de göz atabilecek.

Son üçü, farklı seviyelerde arazi kabiliyetine sahip ve ZR2 modeliyse en uç nokta. Z71, her şeyden çok daha sağlam bir görünüm vaat ediyor. Trail Boss ise 2 inç süspansiyon kaldırma, 3 inç daha geniş ön iz ve 32 inç arazi lastiklerine sahip.

ZR2, 3 inçlik bir süspansiyon kaldırma ve sofistike Multimatic DSSV amortisörleri ile çıtayı yükseltiyor. Colorado ZR2’nin ilk çıkış hikayemizde bu off-road donanımlarını ayıran şeyler hakkında daha fazla ayrıntıya sahibiz.

Birçok kamyon, yatakta zemin altı depolama sunar. Ancak Chevy, Colorado’nun bagaj kapağının içinde benzer bir çözüm vaat ediyor. Bagaj kapağı aşağıdayken, 45 inç genişliğinde ve 4 inç derinliğinde olan bir bölmeyi açabilirsiniz. Aynı zamanda su geçirmez ve soğutucu olarak da kullanılabilir.

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Muhteşem Bir Güç

Bu, ZR2’de de standar ve diğer Colorado modellerinde isteğe bağlı. Diğer işlevsel yatak uçları, dokuz tane daha ekleme yeteneğine sahip sekiz standart bağlama noktası ve daha uzun nesneleri taşımak için mükemmel bir yarı açık işlev içeriyor.

Her 2023 Chevy Colorado modeli, sekiz vitesli otomatik şanzımanla 2,7 litrelik turboşarjlı I4 motorla güçlendirilecek. Ayrıca WT ve LT donanımlarında arkadan çekiş standart ve dört tekerlekten çekiş isteğe bağlı; Trail Boss, Z71 ve ZR2 modelleri ise 4WD ile standart olarak geliyor.

Döşeme seviyesine bağlı olarak, Colorado’nun beş farklı sürüş modu var. Çekme/Çekme şanzıman vites değiştirme noktalarını ve gaz tepkisini değiştiriyor. Ayrıca Off-Road güç aktarma organlarında ve çekiş kontrolünde daha fazla ayarlama yapıyor. Terrain modu ise düşük hızlı kaya sürünme için tasarlanmış.

Bu model açılır bir tavana da sahip. Colorado’nun kabininin önemli bir özelliği, Chevy’nin kullanımı kolay bilgi-eğlence yazılımının güncellenmiş bir sürümünü çalıştıran standart 11,3 inçlik merkezi dokunmatik ekrandan oluşuyor. Bu arada özel sayfalar, araziye özel bir ekran (rakım, yuvarlanma, eğim vb.) ve haritalar, müzik ve daha fazlası için yerleşik Google uygulamaları vardır. Bunun da ötesinde, tüm Colorado’lar 8 inçlik bir dijital gösterge kümesi ile birlikte geliyor.

2023 Chevy Colorado, General Motors’un Wentzville, Missouri’deki fabrikasında üretilecek. Üretimin 2023’ün başlarında başlaması bekleniyor. Chevy, o zamana yakın nihai fiyatlandırma ve yakıt ekonomisi verilerini yayınlayacağını söyledi.