Chevrolet Cruze Alınır mı?

Araç satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Artan yakıt fiyatlarıyla birlikte şuan en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de yakıt tüketimidir. Aracın uzun vadede yakıt tasarrufu sağlaması size para kazandırır. Bunun dışında Türkiye’de yedek parça tedarik konusunda kolay ulaşılabilir olması dikkat edilecekler arasında yer alıyor. Bu konuları Chevrolet Cruze modeli için sizler için araştırdık ve bu yazımızda derledik.

Chevrolet Cruze Teknik Özellikleri

Chevrolet Cruze modelinin teknik verilerini ele alırken ilk önce sedan’dan başlamak istiyorum. Sedan versiyonu 4597 mm uzunluğa, 2685 mm aks aralığına, 1788 mm genişliğe ve 1477 yüksekliğe sahip. Hatchback kasa 4510 mm ve station wagon ise 4681 mm uzunluk değerlerine sahipti. Aracın boş ağırlığı ise motor ve karoserine göre 1366 kg ile 1576 kg arasında değişiyor. Yakıt tankı 60 litre olan aracın bagaj alanı ise 450 litredir.

Chevrolet Cruze Türkiye pazarında 3 farklı motor seçeneği ile satıldı. Bunlar arasında yer alan benzinli versiyonu 1.6 litre atmosferik (iki farklı güç seçeneği), 1.4 litre turbo yer alırken dizelde ise 2.0 litrelik ünite bulunuyordu.

Chevrolet Cruze, 2009 ve 2011 versiyonu olmak üzere Sedan benzinli seçeneğinde 10 farklı donanım paketi ile tanıtılmıştı. Bunlar; LS, LS Plus , LT, LT Plus, Sport, Sport Plus, Design Edition, Design Edition Plus, WTCC Edition ve WTCC Edition Plus seçenekleriydi ve genel hatlarıyla baktığımızda araçta başlıca şu özellikler yer alıyor.

16 inç jantlar, far ve yağmur sensörü, arka park sensörü, sunroof, dijital klima, usb ve aux girişi, bazı modellerinde 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, hız sabitleyici, deri direksiyon simidi, 8 hava yastığı, ABS, EBD, ESP, çekiş kontrol sistemi gibi donanımlar bulunuyor. 2011 yılındaki güncelleme ile birlikte Cruze için 16, 17 ve 18 inç yeni jant seçenekleri, 10 hava yastığı, geliştirilmiş süspansiyonlar, 1.4 litre turbo benzinli ve 2.0 litrelik turbo dizel motor seçenekleri eklendi.

Peki Chevrolet Cruze Alınır Mı?

Chevrolet Cruze alınır mı? Evet, çünkü konfor ve kalitede C segmentinin sınırlarını zorlayan bir araç. Yol tutuşu, konforu, kaza testlerinde gösterdiği üstün başarı ve görünüşü ile birçok aynı segment araçtan üstün konuma gelmeyi başarmıştır. Özellikle ilk satışa çıktığı zamanlarda oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştır. Bunun nedeni ise fiyat – performans olarak en iyisini sunmasıydı. Bütün bunları ele aldığımızda, Chevrolet Cruze alınır mı, sorusunun cevabı evet oluyor.