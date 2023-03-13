2023 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Bu yıl 95’si düzenlenen 2023 Oscar Ödülleri’nde ödül alan filmler belli oldu. En iyi film ödülünü kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda toplamda 7 dalda Oscar ödülü aldı.
Dün gece 2023 Oscar Ödülleri töreni gerçekleşti. Muazzam gecede birçok ödül, beklenen filme gitti. Gece boyunca sürpriz filmlerde ödüllerin sahibi oldu.
Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once), 11 adaylığından 7’sinde ödüle uzanarak 2023 Oscar Ödülleri töreninin kazananı oldu. Film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu kategorilerinde ödüle uzanmayı başardı. All Quiet on the Western Front ise dört kategoride Oscar’a layık görülerek gecenin bir diğer kazananı oldu.
2023 Oscad Ödülleri Kazananları
En İyi Film
Everything Everywhere All at Once
En İyi Yönetmen
Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)
En İyi Erkek Oyuncu
Brendan Fraser (The Whale)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)
En İyi Kurgu
Everything Everywhere All at Once
En İyi Özgün Senaryo
Everything Everywhere All at Once
En İyi Uyarlama Senaryo
Sarah Polley (Women Talking)
En İyi Sinematografi
James Friend (All Quiet on the Western Front)
En İyi Animasyon
Guillermo del Toro’s Pinocchio
En İyi Belgesel
Navalny
En İyi Uluslararası Film
All Quiet on the Western Front
En İyi Kostüm Tasarımı
Black Panther: Wakanda Forever
En İyi Makyaj
The Whale
En İyi Görsel Efekt
Avatar: The Way Water
En İyi Ses
Top Gun: Maverick
En İyi Özgün Şarkı
RRR
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