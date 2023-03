2023 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Bu yıl 95’si düzenlenen 2023 Oscar Ödülleri’nde ödül alan filmler belli oldu. En iyi film ödülünü kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda toplamda 7 dalda Oscar ödülü aldı.

Dün gece 2023 Oscar Ödülleri töreni gerçekleşti. Muazzam gecede birçok ödül, beklenen filme gitti. Gece boyunca sürpriz filmlerde ödüllerin sahibi oldu.

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once), 11 adaylığından 7’sinde ödüle uzanarak 2023 Oscar Ödülleri töreninin kazananı oldu. Film; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Kurgu kategorilerinde ödüle uzanmayı başardı. All Quiet on the Western Front ise dört kategoride Oscar’a layık görülerek gecenin bir diğer kazananı oldu.

2023 Oscad Ödülleri Kazananları

En İyi Film

Everything Everywhere All at Once

En İyi Yönetmen

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Erkek Oyuncu

Brendan Fraser (The Whale)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Kurgu

Everything Everywhere All at Once

En İyi Özgün Senaryo

Everything Everywhere All at Once

En İyi Uyarlama Senaryo

Sarah Polley (Women Talking)

En İyi Sinematografi

James Friend (All Quiet on the Western Front)

En İyi Animasyon

Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Belgesel

Navalny

En İyi Uluslararası Film

All Quiet on the Western Front

En İyi Kostüm Tasarımı

Black Panther: Wakanda Forever

En İyi Makyaj

The Whale

En İyi Görsel Efekt

Avatar: The Way Water

En İyi Ses

Top Gun: Maverick

En İyi Özgün Şarkı

RRR

