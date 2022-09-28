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2023 Peugeot e-208 gücü ve menzili artırıyor

2021'in sonunda, menzilini %6,5 (+22 km) artıran bir ilk optimizasyondan sonra, Peugeot e-208, 2023'te yeni Peugeot e-308'in motorunu dahil etmek için büyük bir teknolojik değişimden faydalanacak: maksimum güç 100 kw/136 hp'den 115 kw/156 hp'ye %15 artış, verimlilik üzerinde yapılan büyük çalışmalar ortalama enerji tüketimini sadece 12 kwh'ye düşürerek menzili %10,5 artırarak veya 38 km'yi 400 km'ye çıkaracak.

Ahmet Ekinler

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2023 Peugeot e-208 gücü ve menzili artırıyor

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Peugeot, daha fazla güç ve daha fazla menzil getiren e-208‘in 2023 versiyonunu henüz duyurdu. Fransız otomobil üreticisinin en küçük elektrikli hatchback’i, büyük kardeşi e-308’in teknolojisini kullanacak.

Yükseltmeler yeni elektrik motoruyla başlıyor, mevcut modele göre sağlıklı bir 20HP artış olan 156 HP (115 kW) üretecek. Tork rakamı 260Nm’de aynı kalacak. Peugeot, yeni modelin hızlanması hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi, büyük olasılıkla mevcut modelde zaten iyi olan 8,1’lik 0’dan 100 km/s süratine göre mütevazı bir gelişme olacak.

Yeni pil takımı, şirketin inanmamızı istediği kadar devrim niteliğinde değil, aynı 400V mimarisini kullanıyor. 48,1 kWh‘lik biraz daha büyük bir kullanılabilir kapasiteye sahip olan selefi, 340km WLTP menzili sağlayan 45kWh kullanılabilir bir pil ile geldi. Yeni, daha büyük pil, aynı WLTP döngüsünde 400 km menzil mesafesi vaat ediyor. Bu, aynı boyutta ve aynı ağırlığa sahip bir pil paketinden iyi bir gelişmedir, iyileştirmeler yalnızca daha verimli pil tasarımından ve daha yeni teknolojinin benimsenmesinden kaynaklanmaktadır.

Peugeot, son birkaç yıldır Avrupa’nın en çok satan elektrikli hatchback’ini değiştiriyor. Yakın zamanda yeni, daha verimli bir ısı pompası, yeni düşük dirençli lastikler ve pil yönetimi yükseltmelerini içeren değişiklikler uygulandı. Bu küçük düzeltmeler, 2019’da piyasaya sürülen orijinal e-208’i geliştirdi, ancak yeni pil ve motor, önceki iyileştirmelerden tam olarak yararlanıyor ve e-208’i daha parlak bir elektrikli otomobil haline getiriyor.

2023 Peugeot e-208, 100kW DC hızlı şarj cihazına erişiminiz varsa, yaklaşık 25 dakikada %20 ila %80 arasında şarj edilebilir.

2019’da piyasaya sürülmesinden bu yana 110.000’den fazla satmış olan e-208, Avrupa’nın en çok satan elektrikli hatchback’i ve Fransa’nın en çok satan elektrikli otomobilidir. Peugeot yeni pazarlar arıyor ve İngiltere’deki e-208 başarısının ardından şirket, sağdan direksiyonlu modellerini genişletmek için Avustralya’ya bakıyor. Okuyucularımız, Peugeot’nun yalnızca e-208’i değil, tüm elektrikli otomobil serisini Avustralya’ya getirmeyi planladığını bilmekten memnuniyet duyacaktır.

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KaynakArenaev

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