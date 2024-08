Ana Sayfa » Oyun 2024 Ağustos PS Plus Essential Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun 2024 Ağustos PS Plus Essential Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

PS kullanıcılarına Sony’nin sunduğu abonelik servisi olan PlayStation Plus her ay kullanıcılarına bedava oyunlar hediye ediyor. Ağustos ayına girerken de bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı. Yeni ayın hediyeleri oyun severleri oldukça mutlu edecek gibi görünüyor. İşte 2024 ağustos PS Plus Essential ücretsiz oyunları…

2024 Ağustos PS Plus Essential Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Sony, PlayStation kullanıcılarına 3 farklı abonelik hizmeti sunuyor; PS Plus Essential, PS Plus Exstra ve PS Plus Deluxe. Bu üç farklı abonelik paketlerine özel, farklı oyunlar her ay kullanıcılara ücretsiz olarak hediye ediliyor. Sony, PS Plus kütüphanesine eklediği oyunlarla, kullanıcılarına muhteşem oyunları deneyimleme fırsatı sunuyor.

Playstation Plus kütüphanesi genişlerken, oyun severler de yeni oyunları ücretsiz denemenin keyfini sürüyor. Bu kapsamda Ağustos ayı boyunca PS Plus Essential abonelerinin ücretsiz olarak erişebileceği oyunlar belli oldu. Sony bu ay kullanıcılarına 3 oyunu ücretsiz sunacak. Ancak söz konusu oyunlar PS Plus Essential aboneleri için geçerli; Extra ve Deluxe abonelerinin erişimine açılacak ücretsiz yapımlar henüz açıklanmadı.

PlayStation Plus abonelik hizmetinin giriş seviyesi olan Essential paketine geçtiğimiz ay HL 24, Borderlands 3 ve Among Us eklenmişti; bu oyunları 6 Ağustos tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman bedava oynayabilirsiniz.

Ağustos ayında ise EGO Star Wars The Skywalker Saga, Ender Lilies: Quietus of the Knights ve Five Nights at Freddy’s Security Breach eklenecek. Bahse konu popüler oyunlar 6 Ağustos’ta PS Plus kütüphanesine eklenecek ve 2 Eylül’e kadar ücretsiz bir şekilde erişilebilecek. Oyunlar PlayStation 4 ve PS5 konsollarında oynanabilir.

Ender Lilies: Quietus of the Knights Hakkında

Adglobe ve Live Wire tarafından geliştirilen Ender Lilies: Quietus of the Knights, Binary Haze Interactive tarafından 2021 yılında yayınlanmıştır. Tek oyunculu moda sahip olan bu yapım aksiyon ve macera severler için son derece keyif verici bir rol yapma oyunudur.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga Hakkında

Arthur Parsons tarafından tasarlanan LEGO Star Wars The Skywalker Saga, TT Games ve Traveller’s Tales tarafında geliştirilmiş olup Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştır. 2022 yılında piyasaya sürülen bu yapım aksiyon macera oyunudur ve hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moda sahiptir.

Five Nights at Freddy’s Security Breach Hakkında

Security Breach ve Steel Wool Studios’un geliştirdiği Five Nights at Freddy’s Security Breach ScottGames tarafından 2021’de oyun severlere sunulmuştur. Hayatta kalma – korku oyunu olan bu yapım tek oyunculu moda sahiptir. Kullanıcı beğeni oranı ise yüzde 97 seviyesindedir.