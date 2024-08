Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül etkinliği gerçekleştirerek yeni cihazlarını tanıtacak. Bunların en başta geleni elbette iPhone 16 serisi ancak bunun yanı sıra yeni akıllı saatleri de lanse edilecek. Bu etkinliğin ardından Ekim’de de Apple’ın M4 çipini barındıran üç yeni macbook tanıtması bekleniyor. İşte 2024 Apple beklenen mac modelleri…

Eylül’de Büyük Apple Etkinliği Geliyor!

Apple, Eylül ayında yeni nesil teknoloji cihazlarının tanıtımını yapacak. Bu kapsamda heyecanla beklenen iPhone 16 serisi ve yeni Apple Watch akıllı saatler lanse edilecek. Apple akıllı saat alanında 10. yıla özel yeni bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Markanın Ekim ayında da Mac bilgisayarlarını kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu kapsamda Apple’ın 3 yeni modeli lanse edeceği söylenmekte. Yeni M4 çipten gücünü alması beklenen Macbooklar hakkında bilinenleri aktaralım…

2024 Apple Beklenen Mac Modelleri Neler?

Apple’ın bilgisayar lansmanı genellikle iPhone Apple Watch tanıtımından sonra gerçekleşiyor. Bu bağlamda yeni Macbook tanıtımlarının Ekim ayında yapılması beklenmekte. Apple’ın ekim ayında tanıtacağı Mac modellerinden biri M4 çipli Macbook Pro. Macbook Pro serisi bu yıl donanımsal değişikliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tasarım bakımından seride herhangi bir değişim olmayacak.

Apple Macbook Pro giriş seviye bilgisayarını yeni M4 çipi ile güçlendirecek ve 14 inçlik ve 16 inçlik olmak üzere 2 model Macbook Pro çıkaracak. Hali hazırda Macbook Pro giriş seviye modeli hali hazırda iPad Pro’larda da bulunan M4 çip ile gelecek. Orta seviye ve üst seviye 14 inç Macbook Pro modelleri M4 Pro ve M4 Max işlemcisinden gücünü almaya başlayacak.

M4 İşlemcili Macbook Pro

Yeni nesil teknoloji M4 çipi 3 nm üretim sürecinden geçmiş ve selefine nazaran pek çok özellik bakımından daha üst seviyede. Bu kapsamda yüksek performans sunan M4 çipi hem verimlilik hem de yapay zeka nitelikleri bakımından daha üst seviyede. Bunların yanı sıra selefinden daha güçlü Neural Engine’e sahip olduğunu söyleyebiliriz.

M4 yonga setinden gücünü almaya başlayacak olan Macbook Pro bilgisayarlarda herhangi bir tasarım değişikliği olmamakla birlikte donanımsal bakımdan güçlü bir şekilde değişeceğini söyleyebiliriz. Apple bu bilgisayarların yanı sıra 2025 yılında da M4 serisi işlemcilerini Mac modellerinde kullanmayı amaçlıyor.

Mac Mini Tasarımı Yenileniyor

Macbook Pro’da donanımsa değişikliğe giren marka Mac Mini’de ise donanım kısmına dokunmadan tasarım tarafından değişiklik yapıyor. Bu haberleri sektöre duyuran Mark Gurman’ın (Bloomberg) aktardığına göre yeni Mac Mini Apple’ın şimdiye dek piyasaya sunduğu en küçük bilgisayarı olacak.

Apple TV boyutları kadar olması beklenen Mac Mini, hali hazırda piyasada bulunan versiyonundan daha kalın ancak daha minik olacak. Gurman’ın bahsettiği üzere yeni Mac Mini’de Apple, M4 ve M4 Pro işlemcilerini kullanacak.

Yeni iMac de M4 ile Geliyor

Apple’ın all in one modeli iMac’lerin M4 işlemci ile güçlendirilmesi bekleniyor. iMac modellerinde tasarım değişikliğine ilişkin henüz bir haber bulunmuyor. Yani iMac modelleri aynı tasarımla gelebilir. Hali hazırda kullanıcıya sunulmuş olan iMac modelleri 24 inçlik bir ekrana ve çok çeşitli renklere sahip ve 2024 modellerinin de bu şekilde olması bekleniyor.

Kısa bir zaman önce Apple’ın 30 inç büyüklüğünde ekrana sahip iMac modeli çıkaracağı haberleri çıkmıştı ancak markanın bu büyüklükteki bir iMac’i bu yıl piyasaya çıkarması beklenmiyor.