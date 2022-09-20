2024 Ford Transit Custom Dizel, PHEV ve EV Seçenekleriyle Tanıtıldı

Ford, tamamen elektrikli e-Transit kardeşinin kısa süre önce piyasaya sürülmesinin ardından yeni Transit Custom‘ın örtüsünü kaldırdı. 2023’ten itibaren Ford’un popüler hafif ticari aracının yeni nesli EcoBlue dizel, PHEV ve EV güç aktarma organları ve çeşitli farklı gövde stilleri ile satışa sunulacak.

Tahmin edilebileceği gibi, Transit Custom aynı gövdeye sahip e-Transit Custom’a çok benziyor. Ancak ızgara, yatay yarıklar ve motoru soğutmak için büyütülmüş açıklıklar ile değişti, buna yalnızca ICE modellerinde yan hava girişleri eşlik etti. Ne yazık ki Ford, altı donanım seviyesinin (Base, Trend, Limited, Active, Trail ve Sport) ayrıntılı bir galerisini içermedi. Yine de, giriş seviyesi Base’in boyanmamış tamponları ve farklı far grafikleri, Trail’in alüminyum tarzı koruma levhaları, Sport’un genişletilmiş yan etekleri, ve PHEV ve EV modellerinin öne monte edilmiş şarj portu olduğunu görebiliyoruz.

Transit Custom, bir sonraki VW Transporter ile paylaşılacak olan “tamamen yeni” bir mimariye dayanıyor. Farklı gövde seçenekleri arasında standart panelvan, çift kabinli minibüs, kombi ve L şeklindeki bölme bulunur. Model iki boyda ve iki çatı yüksekliğinde gelir. Daha sonra Ford’un aile dostu bir minivan rolünü üstlenerek yolcu odaklı Tourneo Custom‘ı tanıtması bekleniyor.

Kabinin içinde, en son SYNC4 bilgi-eğlence sistemi için 13 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor, ancak bu özelliğin tüm seride standart olup olmadığı veya yalnızca üst düzey modellerde olup olmadığı belirtilmemiş. Ekranın altında her zaman açık olan birkaç dokunmaya duyarlı kısayol da görebiliriz. Entegre düğmelere sahip düz tabanlı direksiyon eğilebilir ve bir Mobil Ofis alanı oluşturur. Tüm donanımlar, mevcut bilgi-eğlence paneli aracılığıyla dijital araç dönüşümlerine izin veren Ford Pro Upfit Entegrasyon Sistemi ve çalışma süresini iyileştirmek için tasarlanmış Ford Pro Mobil Hizmeti dahil olmak üzere Ford Pro yazılım ve bağlantılı hizmetler platformuna sahiptir.

Yalnızca ICE modelinde EcoBlue dizel motorun geliştirilmiş bir versiyonu bulunur. 109 hp (81 kW / 110 PS), 134 hp (100 kW / 136 PS), 148 hp (110 kW / 150 PS) veya 168 hp (125 kW / 170 PS) ile başlayan farklı güç çıkışlarında sunulacak). İsteğe bağlı mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile kombine edilebilen standart altı vitesli düz şanzıman bir yana, Transit Custom ayrıca yeni sekiz vitesli otomatik ve isteğe bağlı dört tekerlekten çekiş ile geliyor. Ford’a göre, otomatik AWD modelinin maksimum çekme kapasitesi 2.500 kg.

Plug-in hybrid Transit Custom, Ford Kuga / Escape PHEV‘e benzer şekilde 2,5 litrelik benzinli bir motoru bir elektrik motoru ve bir batarya ile birleştiriyor. Ford güç çıkışını açıklamadı ancak SUV’lerin 222 hp (165 kW / 225 PS) değerine yakın olacağını tahmin ediyoruz. 11,8 kWh pil (kullanılabilir kapasite) 57 km’ye kadar elektrikli sürüş menzili için iyidir, kullanıcılar bunu ProPower Onboard sistemi aracılığıyla alet ve ekipmanlara güç vermek için kullanabilir. Son olarak, tamamen elektrikli e-Transit, 214 hp (217 PS / 160 kW) ve 415 Nm (306 lb-ft) tork üreten bir elektrik motoru ve 380 km WLTP menzili sunan daha büyük 74kWh pil ile birlikte gelir.

Ford, yeni Transit Custom / e-Transit Custom’ı Hannover’deki (Almanya) IAA Taşımacılık Fuarı’nda sergileyecek. Hafif ticari araç, Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilecek. Dizel motorlu modellerin teslimatları, 2023’ün sonlarında PHEV ve EV donanımları ile birlikte 2023’ün ortalarında başlayacak.