2024 Ford Mustang Tasarımı Sızdırıldı!

Hemen hemen her kesimin hayran olduğu Mustang, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerin ardından tasarımını ve bazı teknik özelliklerini sızdırdı. Bugün ile beraber 2024 model Ford Mustang hakkında daha fazla bilgiye sahip olduk.

2015 yılıyla beraber yeniden üretime başlayan ve 6. nesile geçen Mustang, 7’den 70’e tüm Mustang hayranlarını yeniden heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen 2024 Ford Mustang, tasarı ile yeniden hayranlarını heyecana soktu.

7. nesil olarak piyasaya giriş yapacak olan Mustang, geçen haftalarda bazı fotoğraflarla deşifre oldu. Çekilen fotoğraflara bakıldığı zaman yeni Ford Mustang’in, 6. nesil Ford Mustang’de oldukça benzediği dikkat çekti. 7. nesil Mustang modelinin Lincoln Aviator/Explorer platformu üzerine inşa edileceği iddia ediliyordu. Sızdırılan fotoğraflardan sonra bu iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Paylaşılan tasarımda yeni nesil Mustang, Focus RS benzeri ızgarasıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca sızdırılan teknik özelliklerde görüldü ki, yeni Ford Mustang’de tek parça dijital gösterge ile karşımıza çıkacak. Sync 4 işletim sistemi ile beraber gelecek olan Ford Mustang, Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunacak. Aynı zamanda 2024 Ford Mustang, hibrit motor ile beraber piyasada yerini alacak.

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