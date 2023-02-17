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2024’e Kadar 5 Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu Çıkıyor!

Bugünkü yazımızda sizlere 2024 yılına kadar çıkacak olan yeni Yüzüklerin Efendisi oyunlarından bahsedeceğiz.

Mustafa

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2024’e Kadar 5 Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dünyası hem kitapları hem de filmleri ile oldukça büyük bir kitleye sahip bu başarısının yanında aslında oyun dünyasında pek bir varlık gösteremediler. Bugünkü yazımızda sizlere 2024 yılına kadar çıkacak olan yeni Yüzüklerin Efendisi oyunlarından bahsedeceğiz.

Edinilen bilgiye göre Yüzüklerin Efendisi serisi ve hikayesine dayalı 5 oyunun yapım aşamasında olduğu açıklandı. Şirketin açıklamalarına göre, gelmesi planlanan 5 yapım 2023-2024 yılları arasında çıkış yapacak. Bunun sebebi ise oldukça fazla hayran kitlesinin bulunmasıdır. Bildiğimiz gibi Yüzüklerin Efendisini en ünlü oyunu BFM2 oyunundan sonra oyuncuları tatmin eden herhangi bir oyun çıkarmamışlardı. Bu durumda oyuncuları bir hayli üzmüştü.

Normalde Eylül ayında çıkış yapacak olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum’u ve yine bu yılın sonlarında çıkacak olan cüce temalı hayatta kalma oyunu Return to Moria oyunu hali hazırda çıkması beklenmekte.

Return to Moria

Diğer 2 yapımın hakkında ise henüz bir bilgi açıklanmadı veya oyunun hangi tarihler arasında geçeceği de oldukça merak edilmekte. Çünkü kitaba göre bir oyun çıkartma planları var ise oldukça detaylı bir oyun ile geleceklerini söyleyebiliriz.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri 2. Sezon Ne Zaman?

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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