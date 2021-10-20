2024’te Uçuyoruz! Uçan Arabananın Detayları Belli Oldu!

HT Aero, dış yatırımcılardan 500 milyon ABD Dolarından fazla para topladı. Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng tarafından desteklenen şirket, 2024 yılında uçan araçlarını piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Marka, yatırımını hem havada hem de yerde çalışabilme özelliğine sahip olacak; yeni model için araştırma ve geliştirmeye yönelik harcayacak. Uçan arabanın detayları da zamanla gün yüzüne çıkacak.

HT Aero’nun kurucusu ve başkanı Zhao Deli, markanın yeni nesil modelinin “hem alçak irtifa hava yolculuğu hem de karayolu sürüşü için tasarlanmış tam entegre bir uçan araç ve otomobil” içereceğini belirtti.

Zhao ayrıca, HT Aero’nun yeni araçların 2024’te piyasaya sürülmesini planladığını da sözlerine ekledi. Ancak üst düzey yetkili; bu lansman için henüz herhangi bir resmi tarih veya zaman çizelgesi açıklamadı.

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