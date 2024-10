Ana Sayfa » Oyun 31 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun 31 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Epic Games Store her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye ederek, oyun severlerin deneyimlediği oyun çeşitliliğini artırmaya ve kütüphanelerini yeni yapımlarla genişletmeye çalışıyor. Bu kapsamda 31 Ekim Epic Games ücretsiz oyunları da belli oldu. Platformda bu hafta iki oyun birden ücretsiz sunulacak. Nişancı oyunu ve aksiyon – macera oyunu severlere işte Epic Games bedava oyunları…

31 Ekim Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Epic Games haftalık ücretsiz oyunlarına devam ediyor. Her hafta Perşembe günü saat 18:00’dan bir sonraki hafta aynı gün ve saate kadar ücretsiz indirilebilen oyun kampanyası, Epic Games kullanıcıları tarafından oldukça beğenilmekte. Geçtiğimiz hafta platformda Moving Out oyunu bedava sunulmuştu. Hala indirmediyseniz, bugün yani 31 Ekim saat 18:00’a kadar bedava bir şekilde bu oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında ücretsiz sunulacak oyuna geçmeden evvel Epic Games Store’da hali hazırda Cadılar Bayramı indirimi olduğunu hatırlatalım. Eğer popüler oyunları uygun fiyata satın almak istiyorsanız platformun Halloween indiriminden faydalanabilirsiniz. 31 Ekim Epic Games ücretsiz oyununa gelince bu hafta iki oyunun birden kullanıcılara bedava sunulduğunu söyleyelim. Bunlar; Witch It ve Ghostwire Tokyo.

Witch It ve Ghostwire Tokyo oyunları 31 Ekim ile 7 Kasım arasında ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Peki Epic Games’te ücretsiz oyunu nasıl indirilir, bunu açıklayalım. Öncelikle Epic Games resmi internet sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından ilgili oyunun sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır. Böylelikle oyun kullanıcı kütüphanesine inmiş olur ve istediği zaman ücretsiz deneyimleyebilir.

Witch It Nasıl Bir Oyun?

31 Mayıs 2017 yılında piyasaya sürülen Witch It; PlayStation 4, GeForce Now, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmekte. Nişancı oyunu kategorisinde bulunan yapım Barrel Roll Games tarafından geliştirilmiş olup Barrel Roll Games ve Daedalic Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Witch It beğeni oranı yüzde 96 seviyesindedir.

Ghostwire Tokyo Hakkında!

Ghostwire Tokyo, Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks’un yayınladığı bri aksiyon macera oyunudur. Oyuncu beğeni puanı yüzde 93 seviyelerinde olan bu yapım 25 Mart 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür. İlk etapta PS5 için yayınlanan bu oyun günümüzde PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir.