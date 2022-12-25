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399 TL’lik Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu!

Epic Games, her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Death Stranding oyununu 24 saatliğine ücretsiz hale getirdi.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en çok kullanılan oyun platformlarından Epic Games, her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Death Stranding oyununu 24 saatliğine ücretsiz hale getirdi.

Yılbaşı dolayısıyla birçok oyun firması kullanıcılarına özel olarak oyunlarda büyük indirim fırsatları sunuyor. Özellikle Epic Games, büyük indirimlerin yanı sıra birçok AAA kalite oyunu da ücretsiz olarak kullanıcılarının erişimine sunuyor.

Yeni yıl kampanyası kapsamında her gün ücretsiz oyun dağıtan Eğic Games, kullanıcıların beklediği büyük bütçeli oyunu bugün ücretsiz hale getirdi. Bu haberin ardından Epic Games sitesine girişte sorun yaşanması, kullanıcıların büyük bir ilgi gösterdiğinin belgesi oldu.

death stranding

Death Stranding Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon RX 560 4 GB
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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