399 TL’lik Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu!

Günümüzün en çok kullanılan oyun platformlarından Epic Games, her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Death Stranding oyununu 24 saatliğine ücretsiz hale getirdi.

Yılbaşı dolayısıyla birçok oyun firması kullanıcılarına özel olarak oyunlarda büyük indirim fırsatları sunuyor. Özellikle Epic Games, büyük indirimlerin yanı sıra birçok AAA kalite oyunu da ücretsiz olarak kullanıcılarının erişimine sunuyor.

Yeni yıl kampanyası kapsamında her gün ücretsiz oyun dağıtan Eğic Games, kullanıcıların beklediği büyük bütçeli oyunu bugün ücretsiz hale getirdi. Bu haberin ardından Epic Games sitesine girişte sorun yaşanması, kullanıcıların büyük bir ilgi gösterdiğinin belgesi oldu.

Death Stranding Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon RX 560 4 GB

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

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