Playstation Plus Ocak Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation yeni yıla girerken rakiplerinden geri kalmamak için muhteşem bir kampanya başlatmayı planlıyor. Toplamda 880 TL’lik bir oyunları ücretsiz olarak sunmayı planlıyorlar.

İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız Playstation Plus üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Alacağınız oyunlar ise Ocak 2023 tarihinde oyun kategorinizde bulunacak. Gelin hep beraber hangi oyunlar ücretsiz verilecek bir göz atalım;

Playstation Plus Ocak Ayı Ücretsiz Oyunları

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars: Bölüm III Sith’in İntikamı olaylarından beş yıl sonra hayatta kalan bir Jedi Padawan olan Cal Kestis’in orijinal hikayesini anlatmaktadır.

Fallout 76

Fallout 4’da en eski sığınaklardan biri olarak geçen, Amerika’nın en parlak ve en iyi beyinlerinin toplandığı Vault 76’da biri olarak başlıyoruz. Amacımız ise 25 yıllık bir aradan sonra kapılarını açan Vault 76’den çıkıp, harabeye dönmüş olan Amerika’yı yeniden medeniyete kavuşturmak.

Axiom Verge 2

Antik harabelerin ve yüksek teknolojili bir uygarlığın bulunduğu, Dünya’ya benzeyen alternatif bir gezegende sizleri maceralar beklemekte.

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