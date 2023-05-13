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400 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Son zamanların popüler strateji oyunlarından olan Crusader King 3, kısa süreliğine Steam çatısı altında ücretsiz oldu.

İbrahim Özbek

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crusader king 3

PlayStation Plus Mayıs Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için...

Son zamanların popüler strateji oyunlarından olan 400 TL değerindeki Crusader King 3, kısa süreliğine Steam çatısı altında ücretsiz oldu.

Günümüzün en popüler oyun platformlarından olan Steam, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor. En büyük rakibi Epic Games’te olduğu gibi Steam’de belli aralılarla popüler oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Özellikle yeni çıkan oyunlar ilk olarak ücretsiz olarak çıkarak kullanıcılar tarafından rağbet görmeyi umuyor. Bunun içinde genellikle Steam ve Epic Games platformları kullanılıyor. Böylece oyunseverler oyunları ücretsiz bir şekilde deneyip, daha sonrasında ücretle alabiliyorlar.

Steam’de Hafta Sonuna özel düzenlenen kampanya kapsamında Crusader Kings 3, 3 gün boyunca ücretsiz oynanabilir hale geldi. Oyuncular, oyunu herhangi bir kısıtlama olmadan 15 Mayıs saat 17.00’a kadar oynayabilirler.

PlayStation Plus Mayıs Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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