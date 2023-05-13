400 TL Değerindeki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Son zamanların popüler strateji oyunlarından olan 400 TL değerindeki Crusader King 3, kısa süreliğine Steam çatısı altında ücretsiz oldu.

Günümüzün en popüler oyun platformlarından olan Steam, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor. En büyük rakibi Epic Games’te olduğu gibi Steam’de belli aralılarla popüler oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor.

Özellikle yeni çıkan oyunlar ilk olarak ücretsiz olarak çıkarak kullanıcılar tarafından rağbet görmeyi umuyor. Bunun içinde genellikle Steam ve Epic Games platformları kullanılıyor. Böylece oyunseverler oyunları ücretsiz bir şekilde deneyip, daha sonrasında ücretle alabiliyorlar.

Steam’de Hafta Sonuna özel düzenlenen kampanya kapsamında Crusader Kings 3, 3 gün boyunca ücretsiz oynanabilir hale geldi. Oyuncular, oyunu herhangi bir kısıtlama olmadan 15 Mayıs saat 17.00’a kadar oynayabilirler.

PlayStation Plus Mayıs Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!