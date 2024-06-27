Ana Sayfa » Oyun 410 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oluyor! Oyun 410 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oluyor! İbrahim Özbek 5 Görüntüleme

Günümüzün en büyük oyun platformlarının başında gelen Epic Games, bu hafta kullanıcılarına özel 410 TL değerindeki oyunu ücretsiz yapıyor.

Steam’de yaşanan dolar güncellemesinin ardından ülkemizde birçok oyunsever oyunlardan mahrum kalmıştı. Özellikle ülkemizde yaşanan dolar dalgalanmaları ülkemizde yaşayan oyunseverleri olumsuz etkiliyor. Bu gibi durumlarda platformların dağıttı ücretsiz oyunlar oldukça fazla ilgi görüyor.

İlk çıktığı zamanlarda verdiği ücretsiz oyunlar ile dikkat çeken Epic Games, geleneğine devam ediyor. Her hafta düzenli ücretsiz oyun veren Epic Games, bu hafta tam 410 TL değerindeki oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak.

Failbetter Games tarafından geliştirilen ve 2019 yılında piyasaya sürülen Sunless Skies, keşif ve hikaye odaklı bir rougelike RPG olarak göze çarpıyor. Fallen London evreninde geçen ve Sunless Sea’nin ruhani devamı olarak da niteleyebileceğimiz yapım, Victoria dönemi estetiğindeki bir evrende uzay geminizi kontrol ederek keşif mekaniklerini deneyimlemenizi sağlıyor. İlk olarak 2019 yılında oyunseverler ile buluşan oyun, 2021 yılında kabuk değiştirerek yepyeni bir yapıya sahip oldu. Yeni sürümü ile beraber oyun mekaniklerinde ve kullanıcı arayüzünde büyük değişiklikler yapıldı.

Sizlerde Sunless Skies oyununa ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, bugün akşam 20.00’dan itibaren kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemeniz için son gün 4 Temmuz. İlerleyen dönemde başlayacak olan Steam Yaz İndirimleri kampanyasından dolayı büyük yapımlarında Epic Games’te ücretsiz olarak verilmesi bekleniyor.

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