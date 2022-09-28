687 HP Mercedes-AMG EQE SUV 16 Ekim’de tanıtılacak

16 Ekim’de Mercedes-Benz, EQE sedan‘ın uzun zamandır beklenen kardeşi olan yaklaşmakta olan EQE SUV modelini tanıtıyor. Mercedes, şimdiye kadar performans versiyonu AMG hakkında sessiz kaldı. Hepimiz rahatlayabiliriz, AMG geliyor ve saat 18:00 GMT’den – Türkiye saati 21:00’dan başlayarak aynı etkinlikte tanıtılacak.

Mercedes EQE, 43 4MATIC ve 53 4MATIC+ D+ olmak üzere iki AMG çeşidiyle geliyor ve AMG, SUV versiyonunun en az bir AMG seçeneğine sahip olacağını doğruladı, bu da düz SUV’da olduğu gibi aynı kaplamaların mevcut olacağı anlamına geliyor.

EQ serisinin tüm AMG versiyonlarında olduğu gibi, iç mekan daha koyu renkler, spor koltuklar ve alcantara ve karbon fiber gibi bir spor otomobile daha uygun malzemelerle AMG tarafından tasarlanacak. Arka aks yönlendirme sistemi en azından daha güçlü versiyona dahil edilecek, ancak benzersiz ses imzasıyla AMG Ses Deneyimi her iki donanıma da dahil edilecek.

AMG EQE SUV 53 4MATIC’i büyük olasılıkla sedandakiyle aynı 505 kW (687 HP) güç çıkışıyla görmeyi bekleyebiliriz. AMG EQE SUV 43 4MATIC, 350 kW (476 HP) çift motorlu AWD aktarma organı ile ikinci, biraz daha az güçlü versiyon olacak.

EQE SUV, özel EQ EV platformuna dayanan 4. elektrikli Mercedes olacak, şirket Ağustos ayında iç mekanını açıkladı ancak otomobilin tasarımını birkaç hafta daha gizli tutuyor. Yine de internette pek çok sızıntı oldu ve arabanın nasıl görüneceğine dair oldukça iyi bir fikrimiz var.

Bulunabilirlik ve fiyatlar henüz belli değil, ancak çeşitli kaynaklara göre, hem AMG hem de standart EQE SUV, 2023’ün başında beklenen ilk teslimatlarla bu yılın sonlarında satışa çıkacak.