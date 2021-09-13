Mercedes-EQ’dan Yeni EQE – İşte Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Mercedes EQE, Mercedes’in en yeni tamamen elektrikli sedanı tanıtıldı. Mercedes‘in bu yeni modeli, EQS‘de bulunan çok sayıda yüksek teknoloji özelliğinin kısılmış hali ve daha ucuz, E-Serisi sedan boyutunda bir otomobil. Tüm ayrıntılar için okumaya devam edin.

Yeni Mercedes EQE’nin bazı özellikleri;

E-Serisi sedandan daha geniş

90kWh pil, 650 km menzil

170kW şarj kapasitesi

292hp ile tek motor

Arka tekerlekten direksiyon

AMG versiyonu bulunuyor

EQE’nin başlancıç fiyatı 65.000 €

2022’de satışa çıkacak.

Bu anlamda, 650 km’lik menzili bir Model S ‘in menzil seviyesi ile neredeyse aynı. Tesla Model S’nin en güçlü rakiplerinden biri olacağına çok eminiz. Kulağa hoş geldi mi? İşte bu konuda bilmeniz gereken her şey.

Yeni Mercedes EQE Tasarımı

Yeni Mercedes EQE, daha büyük boyutlardaki EQS‘ye çok benziyor. Tamam, bu yüzden farlar biraz daha kalın ve biraz daha açısal gündüz sürüş lambaları var, ancak boş plastik ızgara oldukça benzer ve tamponun her iki tarafındaki hava girişleri de öyle.

EQE, kendi 19 ila 21 inç alaşım jant yelpazesiyle birlikte gelir, ancak eğimli tavan çizgisi, kıvrımlı kapılar ve krom kaplamanın tıpkı EQS gibi göründüğünü inkar edemezsiniz.

Arka tasarımı da oldukça birbirine benziyor. EQE’nin fren lambaları ve siyah tampon kaplaması, bir EQS’de göründüğü gibi neredeyse aynı.

Yeni Mercedes EQE İç Tasarımı

EQE’nin dışarıdan tıpkı EQS’ye benzediğini düşünüyorsanız, içeri girene kadar bekleyin – Mercedes’in yeni ultra lüks elektrikli otomobili ile neredeyse tamamen aynı görünüyor.

Tamam, yani birkaç fark var. Direksiyon simidi yeni ve koltuklar farklı dikişlere sahip, ama hepsi bu kadar.

EQE‘nin dingil mesafesi (ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe) bir EQS’den 90 mm daha kısadır, ancak kabini normal bir E-Serisi sedandan 80 mm daha uzundur, bu nedenle size daha ferah gelecektir. Ayrıca E-Serisinden 27 mm daha fazla omuz boşluğu var ve koltuklar size daha fazla bacak desteği sağlamak için 65 mm daha yüksek.

Ama bir problem var. EQE’nin 430 litrelik bagajı, E-Serisi sedandakinden yaklaşık 110 litre daha küçüktür – hatta C-Serisi sedandaki bagajdan 25 litre daha küçüktür.

Dahası, EQE’nin kaputunun altında hiçbir şey saklayamazsınız.

En ucuz EQE, buna benzer bir çift ekranlı kuruluma sahip olacak – Giriş seviyesi Mercedes EQS

Mercedes EQE, giriş seviyesi EQS’de olduğu gibi standart olarak çift ekranlı bir bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç sürücü ekranı ve gösterge panelinde 13 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

Ancak Mercedes’in 3 yerleşik ekranlı gösterişli Hyperscreen sistemini almak için ekstra ödeme yapabilirsiniz. Bu yeni sistemde sürücü için 12,3 inçlik bir ekran, yolcu için başka bir ekran ve ortada 17,7 inçlik devasa bir dokunmatik ekran var.

Bu, EQE’nin isteğe bağlı Hyperscreen bilgi-eğlence sistemidir.

Bu, en yeni ‘Hey Mercedes’ ses tanıma da dahil olmak üzere EQS’den alınan birçok özellik ile birlikte gelir. Ayrıca evinizdeki akıllı teknolojiye bağlayabilirsiniz, böylece arabanıza sürüş sırasında evde ısıtmayı açmasını söyleyebilirsiniz.

Mercedes EQE kablosuz güncellemelerle uyumludur, bu nedenle en son yazılımların tümüne sahip olduğundan emin olmak için onu bir bayiye götürmeniz gerekmez.

Bu güncellemeler, arabanızı sürerken stereoda çalan yeni sentezlenmiş motor sesleri ve aracınızı kilitlediğinizde açılan özelleştirilebilir far ve fren lambası animasyonları da dahil olmak üzere, otomobilinizin fabrikadan çıktığında sahip olmadığı ekstra özellikler için ödeme yapmanızı sağlar.

Yeni Mercedes EQE Menzil

Mercedes EQE, 650 km menzil sağlayan 90 kWh’lik bir bataryaya sahiptir. Bu, bir Tesla Model 3‘den 80 km daha fazla ve bir Model S‘den elde ettiğinizden 8 km daha fazla.

Yine de mükemmel değil. Daha büyük EQS’deki piller kadar hızlı şarj edemezsiniz. EQS, sadece 15 dakikada yaklaşık 300 km menzil için 200kW hızlı şarj cihazlarıyla uyumludur. EQE, 170kW hızlı şarj cihazlarıyla sınırlıdır, ancak bunlar yine de menzilinizi aynı sürede 250 km artırabilir.

Şarj istasyonunuzu Mercedes Me Charge uygulamasını kullanarak seçerseniz, yenilenebilir elektrikle de şarj etmeyi seçebilirsiniz.

Yeni Mercedes EQE Performans

Mercedes, yeni EQE‘nin performansı hakkında fazla bir şey söylemedi, ancak ilk olarak arkadan çekişli 350 modelini satışa çıkaracağını onayladı. Bu, arkada 292hp ve 530Nm tork üreten tek bir motor kullanır.

Mercedes, bu arabaların tam olarak ne kadar hızlı olacağını söylemedi, ancak giriş seviyesi 2 tekerlekten çekişli EQS‘nin hızından çok uzak olmamalı. 333 beygirlik tek bir motora sahip ve 0’dan 100 km/s hıza 6.2 saniyede çıkıyor.

Mercedes daha sonra 4 tekerlekten çekişli bir EQE’yi piyasaya sürecek, ardından daha da hızlı bir AMG versiyonu gelecek – daha sonra bunun hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

Yeni Mercedes EQE Sürüşü

Mercedes EQE, sürüşü çok rahatlatıcı hale getirecek birçok özelliğe sahiptir. Yeni başlayanlar için Mercedes, gürültü ve titreşimleri ortadan kaldırmak için tüm aküleri ve motorları özel bir köpükle kapladı ve tıpkı daha büyük EQS gibi rüzgar gürültüsünü azaltmak için EQE’nin gövdesinde ince ayar yaptı.

Standart olarak çelik yaylar alırsınız ancak tıpkı yüksek özellikli S-Serisi ve EQS’de olduğu gibi uyarlanabilir havalı süspansiyon için ekstra ödeme yapabilirsiniz. Bu, tümsekleri daha da iyi gidermeye yardımcı olur ve seyir halindeyken aracı daha sessiz ve daha dengeli hale getirmek için tüm aracı 20 mm’ye kadar alçaltabilir.

EQE‘nin dönüş çapını 12,5 m’den 10,7 m’ye düşüren, tıpkı EQS’de olduğu gibi arkadan direksiyon için biraz daha fazla para ayırabilirsiniz. Bu, A-Serisi’nin dönüş çemberinden bile daha küçüktür.

Ayrıca, biraz tecrübesiz birine ödünç vermeniz gerekiyorsa, aracın gücünü ve hızını sınırlamanıza izin veren ek Genç Sürücü programlarını da indirebilirsiniz.

Yeni Mercedes-AMG EQE

Bu yeni Mercedes EQE size yeterince hızlı gelmiyorsa endişelenmeyin. Ayrıca bir AMG EQE versiyonu da yolda.

Mercedes henüz bu konuda hiçbir şey açıklamadı ancak bu fotoğraflar, standart otomobilden çok daha büyük fren diskleri ve yeni alaşım jantlarla test edilen bir prototipi gösteriyor.

Bu, en üst düzey bir EQS’de elde ettiğiniz 523hp çift motor kurulumunu kullanabilir veya Mercedes tamamen yeni AMG EQS 53‘ten biraz teknoloji ödünç alabilir. Bu arabanın 761hp‘ye kadar çift motoru var – Bu Porsche Taycan Turbo S ile aynı güç!

Tamam, yani yeni bir AMG EQE, menzilinin zirvesindeki bir AMG EQS’e yaklaşamayacak, ancak neredeyse kesinlikle 612hp AMG E63S‘den daha fazla güce sahip olacak ve yaklaşık 4 saniyede 0-100kph yapması gerekiyor.

Yeni Mercedes EQE Fiyatı

Yeni Mercedes EQE muhtemelen 2022’de satışa sunulacak. Mercedes henüz ne kadara mal olacağını söylemedi. Ancak muhtemelen yüksek özellikli bir Mercedes E-Serisi ile yaklaşık olarak 65.000 € ‘dan başlayan fiyatlara sahip olacak.

Dört tekerlekten çekişli versiyonlar daha pahalıya mal olacak ve daha sonra gelecek olan AMG EQE muhtemelen sizi 100.000 € gibi fiyatla karşılayacak.

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