699 TL Değerindeki Oyun Epic Games’te Ücretsiz Oldu!

Ubisoft tarafından piyasaya sürülen strateji oyunu Anno 1800, Epic Games Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Epic Games, kuruluşundan bu yana verdiği ücretsiz oyunlarla beraber oyunseverlerin gönlünde taht kurmayı başardı. Bu hareketiyle beraber birçok oyun platformunun da ücretsiz oyun vermesine vesile oldu. Özellikle ülkemizde kur düzenlemeleri ile beraber oyun fiyatları oldukça yüksek bir hal almıştı. Epic Games tarafından verilen oyunlar, oyunsseverler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıyor.

2019 yılıyla beraber oyun dünyasına dahil olan Anno 1800, kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Hatta Ubisoft bu oyunu PS5 ve Xbox Series X/S içinde çıkarmayı planlıyor. Bu efsane strateji oyunu 16-23 Mart tarihleri arasında tamamen ücretsiz olacak.

Anno 1800 oyununu hem Ubisoft Connect hem de Epic Games Store üzerinden yukarıdaki tarihler arasında ücretsiz bir şekilde elde edebilirsiniz.

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