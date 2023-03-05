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VALORANT’ın Yeni Ajanı Gekko Tanıtıldı!

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarından olan VALORANT, uzun zamandır beklenen 22. ajanı Gekko'yu tanıttı.

İbrahim Özbek

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valorant yeni ajan

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Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarından olan VALORANT, uzun zamandır beklenen 22. ajanı Gekko’yu tanıttı.

FPS oyunlarına yeni bir soluk getiren VALORANT, her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. VALORANT, 6. bölüm 2. Kısım ile birlikte oyuna gelecek olan 22. ajan’ın yeteneklerini ve ismini duyurdu. VALORANT’ın 22. ajanı Gekko oldu.

Gekko, VALORANT dünyasında İspanya’dan katılacak. Gerçekte adı Matteo olan Gekko, Reyna ile özel bir bağa sahip olacak. Bunu tanıtım öncesinde karşımıza çıkan tanıtım videolarında görmüştür.

Yeni ajan Gekko’nun yetenekleri şu şekilde;

  • Dizzy: Dizzy hücum eder ve ardından görüş alanındaki düşmanlara plazma patlamaları fırlatır. Plazmasının isabet ettiği düşmanlar kör olur.
  • Wingman: Wingman’i düşman aramak ve üzerine patlayıcı göndermek için kullanacaksınız. Mosh Pit: Mosh’u el bombası gibi fırlatacaksınız. Bir yere düştükten sonra geniş bir alanda çoğalır ve kısa bir gecikmeden sonra patlar.
  • Thrash: Thrash’in zihniyle bağlantı kurmak ve onu düşman bölgesinde yönlendirmek için kullanılır.

VALORANT’ın yeni ajanı Gekko 8 Mart ile beraber ülkemizdeki sunucuya gelecek. Ayrıca yeni sezon savaş biletini de bu güncelleme ile beraber görebileceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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