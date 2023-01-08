Valorant Yeni Haritası Lotus’u Duyurdu!

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant yeni haritası Lotus ile oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son yıllarda oldukça yüksek bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant harita çıkarma konusunda oldukça başarılı işler çıkarıyor.

Riot Games özellikle son yıllarda Valorant üzerine yoğunlaşmış durumda FPS oyunlarının klasik bakış açısını değiştiren şirket oyununa her gün yeni özellikler katmakta.

Oyuna gelecek dokuzuncu harita olan Lotus nasıl bir yer sizlere kısaca açıklayalım; Omega Dünya’nın Hindistan’ında bulunan Batı Gat Dağları’nda yer alan Lotus’ta geleneksel Hint basamaklı kuyularından ve kayaların oyulmasıyla yapılar inşa edilen Dravida mimarisinden esinlenerek planlandı. Her haritada olduğu gibi bu haritada taktiğinizi konuşturarak rakiplerinizi yenebilirsiniz. Lotus bir diğer harita olan Haven gibi 3 bölgeden oluşacak. Bunun yanında dönen kapılar ve yıkılabilen duvarlar gibi yeni eklentiler eklendi.

Oyuncuların bir diğer merak ettiği konu ise yeni haritanın ne zaman geleceği. Yeni harita oyuncular ile 10 Ocak tarihinde buluşacak.

Dünyanın En İyi Espor Oyunu VALORANT Oldu!