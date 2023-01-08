Ana SayfaOyunValorant Yeni Haritası Lotus'u Duyurdu!

Valorant Yeni Haritası Lotus’u Duyurdu!

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant yeni haritası Lotus ile oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
6
Valorant Lotus

40.000 Euro’ya Güneş Enerjili Sedan: Lightyear 2

Hollandalı şirket Lightyear, elektrikli bir araç satın almayı kolay, rahat ve ekonomik hale getireceğini iddia...

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant yeni haritası Lotus ile oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son yıllarda oldukça yüksek bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant harita çıkarma konusunda oldukça başarılı işler çıkarıyor.

Riot Games özellikle son yıllarda Valorant üzerine yoğunlaşmış durumda FPS oyunlarının klasik bakış açısını değiştiren şirket oyununa her gün yeni özellikler katmakta.

Oyuna gelecek dokuzuncu harita olan Lotus nasıl bir yer sizlere kısaca açıklayalım; Omega Dünya’nın Hindistan’ında bulunan Batı Gat Dağları’nda yer alan Lotus’ta geleneksel Hint basamaklı kuyularından ve kayaların oyulmasıyla yapılar inşa edilen Dravida mimarisinden esinlenerek planlandı. Her haritada olduğu gibi bu haritada taktiğinizi konuşturarak rakiplerinizi yenebilirsiniz. Lotus bir diğer harita olan Haven gibi 3 bölgeden oluşacak. Bunun yanında dönen kapılar ve yıkılabilen duvarlar gibi yeni eklentiler eklendi.

Oyuncuların bir diğer merak ettiği konu ise yeni haritanın ne zaman geleceği. Yeni harita oyuncular ile 10 Ocak tarihinde buluşacak.

Dünyanın En İyi Espor Oyunu VALORANT Oldu!

-- Reklam --

Apple, Kitaplar ile Yapay Zekayı Birleştiriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple, yapay zeka tarafından seslendirilmiş sesli kitap özelliği kullanıma açıldı. Apple, Apple...
Önceki İçerik
40.000 Euro’ya Güneş Enerjili Sedan: Lightyear 2
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021