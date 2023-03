95 TL’lik Oyun Steam’de Ücretsiz Oldu!

İki yıl önce piyasaya çıkan macera oyunu Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, Steam’de ücretsiz oldu.

Gearbox Sofware tarafından geliştirip piyasaya sürülen Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, kısa süre içerisinde belirli bir oyuncu kitlesine ulaştı. Bu macera dolu oyun, Steam bünyesinde kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok oyun firması bazı dönemlerde tasarladıkları oyunları oyunseverlere ücretsiz olarak sunuyor. Bu durum hem oyunun oyuncu sayısını artıyor hem de oyunun tanıtılmasında büyük bir rol oynuyor. Steam’de kısa süreliğine ücretsiz hale gelen bu oyun, normal şartlarda 95 TL fiyat etiketine sahip.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot AdventureMacera türünün en önde gelen yapımlarından Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep’de amacınız, tehdit altındaki kraliçeyi ve krallığı arkadaşlarınız ile kurtararak barış getirmek. Tabii bunun için tehlikeli ormanlardan geçmeli ve karşınıza çıkan düşmanlar ile savaşmalısınız.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, 23 Mart saat 20.00’a kadar Steam üzerinde ücretsiz olarak bulunacak.

