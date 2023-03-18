Ana SayfaOyun95 TL'lik Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu!

95 TL’lik Oyun Steam’de Ücretsiz Oldu!

İki yıl önce piyasaya çıkan macera oyunu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, Steam'de ücretsiz oldu.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
14
Steam 3 Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz

SsangYong Elektrikli Torres EVX SUV’sini Tanıttı

Koreli otomobil üreticisi SsangYong, elektrikli büyük ICE Torres SUV'sini geçen yıl Haziran ayında duyurdu ve...

İki yıl önce piyasaya çıkan macera oyunu Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, Steam’de ücretsiz oldu.

Gearbox Sofware tarafından geliştirip piyasaya sürülen Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, kısa süre içerisinde belirli bir oyuncu kitlesine ulaştı. Bu macera dolu oyun, Steam bünyesinde kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok oyun firması bazı dönemlerde tasarladıkları oyunları oyunseverlere ücretsiz olarak sunuyor. Bu durum hem oyunun oyuncu sayısını artıyor hem de oyunun tanıtılmasında büyük bir rol oynuyor. Steam’de kısa süreliğine ücretsiz hale gelen bu oyun, normal şartlarda 95 TL fiyat etiketine sahip.

Steam ücretsiz oyun

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot AdventureMacera türünün en önde gelen yapımlarından Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep’de amacınız, tehdit altındaki kraliçeyi ve krallığı arkadaşlarınız ile kurtararak barış getirmek. Tabii bunun için tehlikeli ormanlardan geçmeli ve karşınıza çıkan düşmanlar ile savaşmalısınız.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, 23 Mart saat 20.00’a kadar Steam üzerinde ücretsiz olarak bulunacak.

Yeni Korku Oyunu Stray Souls Duyuruldu!

-- Reklam --

Asus Chromebook CR11 Serisiyle Tanışın – Tüm Detaylar!

Asus, Chromebook'lardan oluşan bütçe dostu serisini yeniden güncelledi. Bu yeni dizüstü bilgisayarlar eğitim amaçlı ve her ikisi de Intel Alder Lake...
Önceki İçerik
SsangYong Elektrikli Torres EVX SUV’sini Tanıttı
Sonraki İçerik
Steam İlkbahar İndirimleri Başladı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021