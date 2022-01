A Way Out Sistem Gereksinimleri (PC)

Bugün sizeler A Way Out sistem gereksinimlerini inceleyeceğiz. A Way Out, Hazelight Studios tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından dağıtılmış aksiyon ve macera türü bir oyundur. Oyunun tek kişilik oynama seçeneği yoktur. Oyun yalnızca çevrim içi ya da aynı bilgisayar üzerinden ekran bölünerek co-op olarak oynanabilir. Konusuna gelecek olursak;

Leo ve Vincent birbirlerine yabancı iki kişidir. Leo, silahlı soygundan içeri giren tecrübeli bir mahkumken Vincent ise işlemediği bir cinayetten dolayı hüküm giyen bir mahkumdur. Leo ve Vincent daha sonrasında ortak bir düşmanı olduklarını keşfederler; İçerde olmalarına neden olan kişi, Vincent’in kendi kardeşini öldürdüğünü zannedilmesine sebep olan kişi olurken, Leo’nun durumunda ise ortağıyken kendisini sırtından bıçaklayıp ihanet eden kişi olması. Bu durumu öğrenen Leo ve Vincent bir takım olup hapishaneden kaçarak içinde bulundukları durumun sebebi olan kişiyi öldürmeyi planlıyorlar…

A Way Out Minimum Sistem Gereksinimleri: Düşük Ayarlar 720P-30 FPS



İşletim sistemi: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit CPU (İşlemci): Intel core i3-2100T @ 2.5GHz/AMD FX 6100 veya daha iyisi

Intel core i3-2100T @ 2.5GHz/AMD FX 6100 veya daha iyisi RAM (Bellek): 8GB

8GB GPU (Ekran Kartı): NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB

NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB DirectX: 11 destekli bir grafik kartı, ya da eşdeğeri

11 destekli bir grafik kartı, ya da eşdeğeri Gerekli Boş Alan: 25GB

25GB Giriş kontrol Kolları: Xbox 360, Xbone One veya Dualshock 4 kontrolcüleri

Xbox 360, Xbone One veya Dualshock 4 kontrolcüleri Çevrimiçi oynamak için gerekenler: 256KBPS ya da daha hızlı internet bağlantısı

A Way Out Önerilen Sistem Gereksinimleri: Yüksek Ayarlar 1080P-60 FPS



İşletim sistemi: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit RAM (Bellek): 16GB

16GB CPU (İşlemci): Intel Core i5 3570K; AMD Ryzen 3 1300x veya daha iyisi

Intel Core i5 3570K; AMD Ryzen 3 1300x veya daha iyisi GPU (Ekran Kartı): Nvidia GT 960; AMD R9 290 veya daha iyisi

Nvidia GT 960; AMD R9 290 veya daha iyisi DirectX: 11 destekli bir grafik kartı, ya da eşdeğeri

11 destekli bir grafik kartı, ya da eşdeğeri Gerekli Boş Alan: 25GB

25GB Giriş kontrol Kolları: Xbox 360, Xbone One veya Dualshock 4 kontrolcüleri

Xbox 360, Xbone One veya Dualshock 4 kontrolcüleri Çevrimiçi oynamak için gerekenler: 256KBPS ya da daha hızlı internet bağlantısı

Ayrıca bkz: New World Sistem Gereksinimleri