A Way Out Sistem Gereksinimleri (PC)

Bugün sizeler A Way Out sistem gereksinimlerini inceleyeceğiz. A Way Out, Hazelight Studios tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından dağıtılmış aksiyon ve macera türü bir oyundur. Oyunun tek kişilik oynama seçeneği yoktur. Oyun yalnızca çevrim içi ya da aynı bilgisayar üzerinden ekran bölünerek co-op olarak oynanabilir. Konusuna gelecek olursak;
Leo ve Vincent birbirlerine yabancı iki kişidir. Leo, silahlı soygundan içeri giren tecrübeli bir mahkumken Vincent ise işlemediği bir cinayetten dolayı hüküm giyen bir mahkumdur. Leo ve Vincent daha sonrasında ortak bir düşmanı olduklarını keşfederler; İçerde olmalarına neden olan kişi, Vincent’in kendi kardeşini öldürdüğünü zannedilmesine sebep olan kişi olurken, Leo’nun durumunda ise ortağıyken kendisini sırtından bıçaklayıp ihanet eden kişi olması. Bu durumu öğrenen Leo ve Vincent bir takım olup hapishaneden kaçarak içinde bulundukları durumun sebebi olan kişiyi öldürmeyi planlıyorlar…
A Way Out Minimum Sistem Gereksinimleri: Düşük Ayarlar 720P-30 FPS
- İşletim sistemi: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- CPU (İşlemci): Intel core i3-2100T @ 2.5GHz/AMD FX 6100 veya daha iyisi
- RAM (Bellek): 8GB
- GPU (Ekran Kartı): NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB, AMD Radeon HD 7750 2GB
- DirectX: 11 destekli bir grafik kartı, ya da eşdeğeri
- Gerekli Boş Alan: 25GB
- Giriş kontrol Kolları: Xbox 360, Xbone One veya Dualshock 4 kontrolcüleri
- Çevrimiçi oynamak için gerekenler: 256KBPS ya da daha hızlı internet bağlantısı
A Way Out Önerilen Sistem Gereksinimleri: Yüksek Ayarlar 1080P-60 FPS
- İşletim sistemi: Windows 7 64-bit, 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- RAM (Bellek): 16GB
- CPU (İşlemci): Intel Core i5 3570K; AMD Ryzen 3 1300x veya daha iyisi
- GPU (Ekran Kartı): Nvidia GT 960; AMD R9 290 veya daha iyisi
- DirectX: 11 destekli bir grafik kartı, ya da eşdeğeri
- Gerekli Boş Alan: 25GB
- Giriş kontrol Kolları: Xbox 360, Xbone One veya Dualshock 4 kontrolcüleri
- Çevrimiçi oynamak için gerekenler: 256KBPS ya da daha hızlı internet bağlantısı
Ayrıca bkz: New World Sistem Gereksinimleri