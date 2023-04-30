Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı İçin Fragman Yayınlandı!

Ünlü yazar Suzanne Collins’in unutulmaz roman serisi Açlık Oyunları’nın öncesini konu alan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı için yeni bir fragman yayınlandı.

Açlık Oyunları, hem sinema tarihine hem de izleyicilere ayrı bir bakış açısı sunarak hazırlanmış bir filmdi. Kısa zaman içerisinde Açlık Oyunları hayranları çoğaldı ve bu hayranlar serinin ikinci filmi ile taçlandırıldı.

Serinin dördüncü filmi olacak olan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nda her zaman alışık olduğumuzun aksine daha çok ön plana çıkmaya ve savaşa hazır bir başrol bizleri bekliyor olacak.

Dört filmin de yapımcılığını üstlenen Nina Jacobson ve ilk film hariç üçüne de yönetmenlik yapan Francis Lawrence’ı tekrar bir araya getiren Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nın oyuncu kadrosunda Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman, Burn Gorman, Fionnula Flanagan, Kjell Brutscheidt, Isobel Jesper Jones, Josh Andrés Rivera ve Ashley Liao gibi isimler yer alıyor.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı 17 Kasım 2023 tarihinde ülkemizde yayına girerek, sinemaseverler ile buluşacak.

Next Goal Wins İçin Fragman Yayınlandı!