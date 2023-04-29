Next Goal Wins İçin Fragman Yayınlandı!

Çağımızın ünlü yönetmenlerinden Taika Waititi, gerçek bir hikayeden uyarladığı Next Goal Wins için fragman yayınlandı.

Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında vizyona giren Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, gerçek bir başarı hikayesinden uyarladığı futbol öyküsüyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

2014 yapımı aynı isimli belgeselin konu aldığı gerçek hikâyeden uyarlanan Next Goal Wins, tarihinde 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çekidüzen vermesi için göreve getirilen antrenör Thomas Rongen’in hikâyesini anlatıyor.

Next Goal Wins, 17 Kasım 2023 tarihinde ülkemizde sinemaseverler ile buluşacak. Özellikle gerçek başarı hikayelerini seviyorsanız, Next Goal Wins tam size göre bir film olacaktır.

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