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Next Goal Wins İçin Fragman Yayınlandı!

Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında vizyona giren Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, gerçek bir başarı hikayesinden uyarladığı futbol öyküsüyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

İbrahim Özbek

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next goal wins

The Witcher 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü dizilerinden biri olan The Witcher dizisi 2. sezonu ile muhteşem bir sezon...

Çağımızın ünlü yönetmenlerinden Taika Waititi, gerçek bir hikayeden uyarladığı Next Goal Wins için fragman yayınlandı.

Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında vizyona giren Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yönetmen koltuğunda oturan Taika Waititi, gerçek bir başarı hikayesinden uyarladığı futbol öyküsüyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

2014 yapımı aynı isimli belgeselin konu aldığı gerçek hikâyeden uyarlanan Next Goal Wins, tarihinde 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çekidüzen vermesi için göreve getirilen antrenör Thomas Rongen’in hikâyesini anlatıyor.

Next Goal Wins, 17 Kasım 2023 tarihinde ülkemizde sinemaseverler ile buluşacak. Özellikle gerçek başarı hikayelerini seviyorsanız, Next Goal Wins tam size göre bir film olacaktır.

The Witcher 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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