World’s Edge ve Forgotten Empires tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Age of Mythology Retold 4 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Age of Empires serisinin yeni oyunu olan Age of Mythology Retold inceleme puanları ve yorumları belli oldu. En sevilen gerçek zamanlı strateji oyunlarından olan yapıma oyun dünyası tarafından verilen puanlar ve oyuncuların yorumları içeriğimizde.

Age of Mythology Retold İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu

Age of Mythology Retold 2002 yılında Ensemble Studios tarafından geliştirilmiş olan Age of Mythology oyununun yeniden düzenlenmiş sürümü olarak oyun severlere sunulmuştur. Age of Mythology Retold 2022 yılında duyurulmuş ve 4 Eylül 2024’te de yayınlanmıştır. Heyecanla beklenen oyun oldukça beğenilmiş bu kapsamda Metacritic’ten 83 puan almıştır.

Bazı platformların ve oyuncuların Age of Mythology Retold inceleme puanları aşağıdaki gibidir:

Metascore: 83/100

Userscore: 8,2/10

Impulsegamer: 100/100

CGMagazine: 95/100

Player 2: 91/100

GamingTrend: 90/100

Windows Central: 90/100

The Games Machine: 88/100

Voxel: 85/100

Games.CH: 84/100

Merlinin Kazanı (Türkiye): 83/100

COGconnected: 82/100

Dot Esports: 80/100

PC Gamer: 75/100

PC Invasion: 75/100

Hardcore Gamer: 70/100

Bazı Oyuncuların Yorumları ve Puanları

Age of Mythology Retold için bazı oyuncuların yorumları ve puanları aşağıdaki gibidir:

– “AoM için şimdiye kadar yapılmış en iyi sürüm. Bu mücevheri yeniden düzenleyerek kesinlikle harika bir iş çıkardılar.” – Jerichoita – 10/10

– ” Harika RTS. Harika bir hikaye. Harika Tanrı Güçleri. RTS’yi seviyorsanız bu, RTS severler için en çok satın alınan ürün.” – rage1984 10/10

– ” Bu oyunu seviyorum. Bana geçmişi hatırlatıyor ve hala geleceğe dair güzel bir fikir veriyor.” – Matsu22 10/10

– ” Çoğunlukla iyi değişiklikler yapan sağlam bir yeniden yapım. Deniz haritalarındaki yapay zeka şüpheli ve yol bulma da olabilir. Kampanyadaki tüm sesler iyi değil, ancak geri kalan her şey güzel. Freyr’de yeni bir tanrıya yönelik ilk çatlakları da iyi işlenmiş durumda. Deniz haritalarının yanı sıra yapay zeka da daha sağlam. Hatta sizi başından savmak için farklı yönlerden saldıracaklar. Ayrıca hile kodları geri döndü ve hatta yenilerini bile yaptılar.” Napalmblaze – 9/10

– ” Geliştirilmiş grafikler güzel sanırım. Zamanına göre harika bir oyundu. Oynamaya gittiğimde o zaman açıkça geçti. Kontroller hantal ve antika görünüyor. Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım orijinali gerçekten seviyorsanız ve geliştirilmiş ama yine de modern grafikler istemiyorsanız bunu alabilirsiniz ve muhtemelen seveceksiniz. Orijinalini yeterince beğendim, ama bir nevi Super Mario Bros’a benziyor, 1984’teki muhteşem, ama grafikleri güncelleyip geri kalan her şeyi aynı bıraksanız… 2024’te yine de o kadar harika olmazdı. Orijinalin biraz daha iyi görünen versiyonu yerine bunun yeni bir versiyonunu gördüm.” Jpjohns4 – 4/10

– ” Güzel oyun, ancak yerelleştirme, kullanıcı arayüzü ve uyumluluk zayıf. Umarım en kısa zamanda bu oyunu geliştirebilirler.” Zjkzjk32 – 10/10