Aileyle İzlenecek Netflix Filmleri 2022

Ailenizle izlenecek en iyi Netflix filmlerine bakınıyorsanız doğru yere geldiniz. Bugün sizlerle keyif alarak izleyeceğiniz en iyi Netflix filmlerini paylaşıyoruz. Ailenizle ve sevdiklerinizle izleyebileceğiniz en harika filmler için makaleyi okumaya devam edin. İşte Netflix’teki en iyi aile filmleri…

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Her Şeye Evet

Allison Torres, tek başına neredeyse dünyayı fetheden genç bir kadındır. Ona göre hiçbir macera çok riskli değildir ve hepsinin peşinden gidilmelidir. Ancak bir anne ve eş olarak Allison, pek de iyi biri değildir. Oldukça acımasız bir anne olan Allison bu durumu değiştirmeye karar verir. Genç kadın, kocası Carlos ile birlikte; bir gün boyunca çocuklarının tüm isteklerine ‘evet’ demeye karar verir.

Gerçek Hazine

Brooklyn’de büyüyen iki kardeş olan Pili ve Ioane, yazı Oahu’da geçirir. Kardeşlerin rutin hayatları, kasabadaki kayıp bir hazinenin yerini gösteren; bir günlük bulmalarıyla bambaşka bir hal alır. Hazinenin yerini bulmak için harekete geçip; büyük bir maceraya atılan Pili ve Ioane, bu süreçte kökenleriyle bağlantı kurar.

My Girl

Vada, zamanının çoğunu en iyi erkek arkadaşıyla geçiren ve hastalıklardan korkan bir kızdır. Onbir yaşındaki Vada’nın hayatı, babasının yeniden evlenmeye karar vermesiyle bir anda kararır. En büyük yıkımı ise en yakın arkadaşını kaybettiğinde yaşayacaktır.

We Can Be Heroes

Dünyayı istila eden uzaylılar, süper kahramanları kaçırdığında gözler onların çocuklarına çevrilir. Hükümet, süper kahramanların çocuklarını koruma altına almak için onları güvenli bir yere götürür. Ancak bu çocukların, süper kahraman olan babalarını kurtarmak için harekete geçmesine engel olmaz. Zeki bir çocuk olan Missy Moreno, süper kahraman olan babası Marcus Moreno’yu kurtarmak için kendisi gibi özel çocuklarla birlikte bakıcıdan kurtulmak için çabalar.

Bolt

Bir Alman Çoban köpeği olan Bolt; o güne kadarki tüm yaşamını bir aksiyon TV şovu kahramanı olarak sürdürmüştür. Bolt, süper güçlere sahip olduğuna inanıyordur. Bir gün stüdyodan istemeden uzaklaşır ve aslında bir dişi kedi olan Mr. Mittens ve Rhino adındaki hamster ile karşılaşır. Bu arada üç arkadaşın yolculuğunda Bolt süper güçlerinin aslında var olmadığını ve stüdyo dışında kalan dünya gerçeğinin çok daha farklı olduğunu anlar.

Çılgın Hırsız

Gru adındaki kafası karışık ve kötü yürekli kişinin; en büyük hayali dünyanın uydusu Ay’ı ele geçirmektir. Aslında etrafı barış ve huzurla bezeli, renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bu varoş semtinde sükuneti bozan tek olgu Gru’nun bu hırslı halidir. Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru; küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bu planını uygulamaya sokmak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay’ı çalmayı kafaya koymuştur. Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu habis ruhlu adamla karşılaştıklarında ise hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.

Christopher Robin

Artık yetişkin olmuş olan Christopher Robin, 100 Hektar Ormanı’ndaki maceralarından çok uzaklardadır. İş ve aile dengesini korumakta zorlanan Christopher; iş sebebiyle bir aile yolculuğunu kaçırınca sevimli dostu Winnie the Pooh tarafından ziyaret edilir. Ayrıca sevimli ayının yardıma ihtiyacı vardır. Christopher Robin yeniden ormana dönerek dostlarına yardım ettiğinde; 100 Hektar Ormanı’nın sevimli sakinleri onun da yardıma ihtiyacı olduğunu fark eder.

Hugo

Hugo Cabret Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo; ondan yadigar kalan bir “automaton”u da gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli saklanır. Nitekim oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges’tan çaktırmadan mekanik parça aşırır. Bir gün Georges’un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo’ya yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır.

The BFG

The BFG insanları yemekten vazgeçen bir devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera dolu hikayesini konu alıyor. Bu arada yaşadıkları yerde dışlanmış olan bu dev ve kız arasında birbirlerini tanıdıkça ve mucizeyi beraber keşfettikçe büyük bir dostluk oluşuyor.

Küçük Prens

Hikayenin merkezinde küçük bir kız çocuğu bulunuyor: annesi tarafından artık yetişkinlerin dünyasına hazırlanan, çocukluktan çıkmak üzere olan kız, tuhaf ancak iyi yürekli bir adam olan komşuları Pilot ile tanışınca her şey değişir. Ayrıca Pilot, bir zamanlar tanıdığı Küçük Prens aracılığıyla girdiği ve her şeyin mümkün olduğu dünyanın kapılarını kıza da açar.

Nikolas

11 yaşındaki küçük bir çocuk olan Nicolas, elflerin efsaneci köyü Elfhem’i bulmak için keşfe çıkan babasını aramak için yola koyulur. Nitekim Blitzen adında bir ren geyiği ve evcil faresi ile çıktığı bu macera dolu yolculukta Nicolas, kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

Ailem Robotlara Karşı

Ailem Robotlara Karşı, ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Bu arada Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Ayrıca evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Fakat teknoloji ayaklanıp, robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, aile dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Benji

Benji, yetim kalmış bir köpek yavrusunun ve iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Bu arada Carter ve Frankie adında New Orleans’ta yaşayan iki kardeş bir sokak köpeği bulur. Bu arada eve neşe getiren köpek kısa süre içinde ailenin bir parçası haline gelir. Ayrıca neye bulaştıklarının farkında olmayan birkaç hırsız çocukları kaçırdığında, Benji ve yardımcısı çocukların imdadına yetişir.

Jingle Jangle: A Christmas Journey

Bir zamanlar çok başarılı ve geleceği çok parlak usta bir oyuncakçı olan Jangle, hayatının en büyük oyuncak icadını yapmıştır. Küçük metalik bir robottur bu. Ancak daha çalışır çalışmaz bir kibir abidesine dönüşen bu bilgiç oyuncak Jangle’ın ilgisiz kaldığını düşünen çırağının aklını çeler. Böylece çırak Gustafson bir gün Jangle’ın bütün icatlarının yazılı olduğu değerli defteri çalar ve ortadan kaybolur. Ayrıca yıllar içinde Jangle’dan çaldığı bilgilerle dev bir oyuncak imparatorluğu kurar. Bu arada Jangle ise karısını ve bütün servetini kaybetmiş, kızından ayrı düşmüş, hayata küsmüş bir adam haline gelmiştir.

The Willoughbys

The Willoughbys, aileleri tarafından terk edilen dört çocuğun yaşadıklarını konu ediyor. Nitekim bu dört Willoughby, ebeveynleri tarafından terk edilince, kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini fark eder. Bu arada sorumsuz ebevenylerinin yokluğunda kendilerini türlü maceraların içinde bulan dört çocuk, bu süreçte aile olmanın gerçek anlamını keşfeder.

Vivo

Vivo, müziğe olan tutkusu sonucu Havana’dan Miami’ye doğru bir yolculuğa çıkan bir kinkajunun yaşadıklarını konu ediyor. Ayrıca Vivo, sıra dışı bir kinkajudur. O, bir aşk uğruna kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Vivo, bir aşk şarkısını sahibi olan Andrés adına Marta’ya iletmek için Havana’dan Miami’ye uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Sadık Dostum

Bir köpek yavrusu olarak Bella, ona iyi bir ev veren genç bir adam olan Lucas’ın kollarına girer. Bu arada Bella, Lucas’tan ayrıldığında, çok geçmeden kendini sevgili sahibiyle yeniden bir araya gelmek için 400 millik destansı bir yolculukta bulur. Yol boyunca, kayıp ama ruhlu köpek, yetim bir dağ aslanının, şanssız bir gazinin ve yolunu kesişen bazı dost canlısı yabancıların hayatlarına dokunur.

Grinch

Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch’e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Ayrıca günlük yaşamın sukünetinden memnun olan Grinch’in kabusu ise, Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu arada bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına, Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. Bu arada köyde yaşamakta olan küçük Cindy-Lou ise arkadaşlarıyla birlikte Noel gecesinde Noel Baba’yı yakalayıp, bekar annesine yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır

A Cinderella Story Christmas Wish

Hevesli bir şarkıcı olan Kat Decker’ın üvey annesi ve zalim üvey kız kardeşi olmasaydı hayatı daha iyi olabilir. Yılbaşı ağacı satış yerinde bir elf olarak işe giren Kat bu durumdan pek memnun olmasa da işin onun için güzel bir yanı da vardır. İş sayesinde Kat, yakışıklı Noel Baba ile tanışır. Bu sırada Kat, prestijli Wintergarden Noel Galasına davet edilir. Ancak üvey annesi ve üvey kız kardeşi onun partiye gitmesini engellemeye kararlıdır.

Ritmi Hisset

Dansçı olan April, Broadway’de seçmelere katılır. Ancak seçmelerde çuvallayan April, istediği başarıyı elde edemez. Ayrıca bunun üzerine genç kadın, memleketine geri dönmeye karar verir. Doğup, büyüdüğü kasabada hayatına yön vermeye çalışan April; çok istemese de yarışmaya hazırlanan bir grup genç dansçıya koçluk yapmaya başlar.