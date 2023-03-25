Aion Hyper SSR Nihayet Üretime Giriyor

Dünyanın en hızlı elektrikli arabalarına karşı rekabet etme hırsıyla Çin’den gelen ilk elektrikli hiper otomobil, Aion’un tesisinde düşük hacimli bir üretime girdi. Üreticiye göre Aion Hyper SSR, 900 kW (1.225 hp) güç aktarma organı ile birlikte geliyor ve 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 1,9 saniyede ulaşabilir.

Dramatik görünümlü Aion Hyper SSR, geçen yıl ilk kez tanıtıldığında büyük ilgi uyandırmıştı. Özellikle arkasındaki şirket, genç müşterileri hedef alan ucuz ve neşeli elektrikli araçlar üretmesiyle tanındığından beri.

Son fotoğraflar Aion üretim tesisinde çekilmiştir ve açıkça düşük hacimli bir üretim hattını göstermektedir. Sürpriz değil, Hyper SSR, marka ve daha lüks elektrikli otomobil satmaya yönelik yeni stratejisi için bir halo aracı olacak.

Şirket, Hyper GT elektrikli sedanını çoktan tanıttı. Hyper SSR’den farklı olarak sedan, 340 hp ve 434 Nm tork sağlayan tek bir elektrik motoruyla geliyor. Sedan’ın hüneri, 0.19’luk ultra düşük sürtünme katsayısıdır, bu da onu Lightyear Zero’nun üretime geçememesinden sonra onu en aerodinamik seri üretim otomobili yapıyor.

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Hyper SSR düşük hacimlerde üretilecek ve satılacak ve fiyatı bunu oldukça açık bir şekilde yansıtıyor – temel versiyonun fiyatı 187.000 $ ve Ultimate yarış pisti versiyonu 244.000 $ olarak geliyor. Önemli miktarda para, ancak performans kanıtlanırsa ve şirket arabaları söz verildiği gibi teslim ederse, bu çok iyi bir pazarlık olacaktır.

Aion, Hyer SSR otomobilinin zamanında geleceği konusunda kararlı ve fotoğraflar da gerçekten öyle olduğunu gösteriyor. Prototipi üretim modeliyle karşılaştırdığımızda özellikle ön kısımda ufak tefek değişiklikler görebiliyoruz ama yine de agresif görünümlü bir araç. Üretim modelinin içini göremiyoruz ancak direksiyon tıpkı prototipteki gibi görünüyor.

Hangi açıdan bakarsak bakalım, 900 kW veya 1.225 hp çok fazla güç ve 244.000 $’a bile bu araba yerleşik süper otomobil pazarını bozma potansiyeline sahip. Batılı müşteriler bilinmeyen bir markayla pek ilgilenmezken, Çinli alıcılar ham performansla daha çok ilgileniyor ve Aion Hyper SSR’nin fazlasıyla sahip olmayı vaat ettiği şey de bu.