Air Filminden İlk Fragman Yayınlandı!

Başrollünü Matt Damon’ın yönetmen koltuğunu Ben Affleck’in sahiplendiği Air filmi için ilk fragman yayınlandı.

2016 yılından sonra Ben Affleck yeniden yönetmen koltuğu Air filmi ile beraber oturdu. Film bizlere efsanevi sporcu Michael Jordan ile Nike’ın 40 yıllık işbirliğini anlatıyor. Sahanın yanı sıra saha dışındaki olaylara farklı açılardan bakabilme şansına ulaşıyoruz.

Ben Affleck’in Nike’ın kurucu ortağı Phil Knight‘ı canlandırdığı Air filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher, Marlon Wayans, Chris Tucker, Viola Davis, Gustaf Skarsgard ve Julius Tennon gibi isimler yer alıyor.

İlk olarak ABD’de 5 Nisan’da vizyona girecek olan film, ilk yayın tarihinden 45 gün sonra Amazon Prime Video’da filmseverler ile buluşacak.

Hızlı ve Öfkeli 10’dan Fragman Yayınlandı!