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Hızlı ve Öfkeli 10’dan Fragman Yayınlandı!

Günümüzün en çok sevilen film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli, serinin 10. filmi için bir fragman yayınladı.

İbrahim Özbek

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hızlı ve öfkeli 10 fragman

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Günümüzün en çok sevilen film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli, serinin 10. filmi için bir fragman yayınladı.

Arabaya olana tutkumuzu macera ve aksiyonla birleştiren ve dünya üzerinde birçok hayrana sahip olan Hızlı ve Öfkeli, seriye 10. film ile beraber devam ediyor. Usta isimlerin yer aldığı ve görsel şovlara sahne olan Hızlı ve Öfkeli’nin 10. filmi, 19 Mayıs tarihinde ülkemizde vizyona girecek.

Oyuncu kadrosuna, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris gibi usta isimlerin arasına Brie Larson ve Jason Momoa gibi iki ünlü oyuncu daha katıldı.

Yaz aylarında sinemaya gelecek yapımlar arasında kendisine yer bulan Hızlı ve Öfkeli 10, şimdiden aksiyon sevenlerin listesinde yerini aldı. Sinemaseverler 19 Mayıs’da sinema salonlarını dolduracağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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