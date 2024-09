AirPods 4 Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu, İki Versiyonla Geliyor!

Apple klasikleşen Eylül etkinliği gerçekleşti ve nihayet heyecanla beklenen Apple cihazları tanıtıldı. Bu kapsamda yeni nesil AirPods 4 kulaklığı iki modeli ile görücü karşısına çıktı. AirPods 4’ün iki versiyonundan biri AirPods 2’nin diğeri ise AirPods 3 kulaklıkların yerine geliyor. İşte Airpods 4 özellikleri ve fiyatı…

AirPods 4 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Apple It’s Glowtime etkinliği yeni nesil cihazlara sahne oldu. En beğenilen Apple ürünlerinden AirPods kulaklıklarının da yeni sürümü etkinlikte lanse edildi. AirPods 4 iki farklı model ile gelmekte. İlk model uygun fiyatlı Apple kablosuz kulaklığı AirPods 2’nin yerine; daha Premium niteliklere sahip olan sürüm ise AirPods 3’ün yerine gelmekte. Üst model olan AirPods 4 versiyonu tasarım bakımından da AirPods Pro’dan da bazı detayları almış durumda.

Apple’ın yeni kulaklıkları AirPods 4 modelleri tasarım kısmında net olarak diğer modellerden farklı olmasa da modern detaylara sahip. Kısa saplı bir tasarımla gelen cihazlar artık silikon uçlara sahip değil. AirPods 4’ün her iki modeli de birbirine benzemekte. Kablosuz kulaklıkların her ikisinde de USB Tip – C bulunmakta. Premium modelin kutusunda da küçük bir hoparlör yer almakta. Bu hoparlör BUL desteği için kullanılmakta ve kulaklık MagSafe özelliğine de sahip.

AirPods 4 modellerinde Apple H2 çipi bulunuyor ve bu sayede cihazlar güçlü bir performans sunabiliyor. Bu kapsamda kulaklıklar hızlı eşleşme sağlayabiliyor, daha iyi uzamsal ses deneyimi ve cihazlar arasında hızlı bir geçiş yapabilme yeteneğine sahip. Her iki kulaklık modelinde de gürültü engelleme özelliği bulunuyor ancak üst düzey AirPods 4 modelinde daha güçlü bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu kapsamda kulaklık dışarıdan gelen sesleri algılayarak gürültünün büyüklüğüne göre engelleme seviyesini ayarlıyor.

30 Saate Kadar Kullanım Süresi

AirPods 4 kulaklıklarının her iki sürümünde de Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor. Bu sayede de gecikme problemi yaşanmıyor. Kulaklıklar da muhteşem bir özellik daha var ki o da Siri ile konuşurken kafa hareketleri ile komut verilebilmekte. Kafanın indirilip kaldırılması ile komut verme özelliği makine öğrenme ile yapılabilmekte. Batarya süresine baktığımızda ise temel AirPods 4 modelinde 6,5 saatlik bir kullanım süresi sunuluyor. Kutusu ile birlikte iken de 30 saate kadar kullanım sunuyor. Premium AirPods 4 modelinde ise 5.5 – 6 saatlik bir kullanım süresi, kutulu iken de 25 saatlik kullanım süresi bulunuyor.

AirPods 4 özellikleri özelliklerini kısaca listeleyelim:

6.5 batarya süresi (Üst versiyonda 6 saat)

Bluetooth 5.3

Apple H2 ses yongası

Yazılımsal gürültü engelleme (Üst versiyonda ANC)

USB-C girişli şarj kutusu

Yenilenen tasarım

Üst versiyon için kutuda MagSafe desteği

Uzamsal ses özelliği

AirPods 4 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

AirPods 4 temel model fiyatı yaklaşık 130 dolar seviyesinden piyasaya sürülecek. Premium, üst seviye olan AirPods 4 modelinin fiyatı ise yaklaşık 180 dolar olarak deklare edilmiş durumda. Her iki modelin de 20 Eylül 2024 tarihinde satışa çıkacağı söylenmekte.