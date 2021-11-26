AK-47 üreticisi, iki elektrikli araçla EV pazarına girdi

Kalaşnikof ismi kimilerine pek iyi gelmeyebilir. Ama AK-47 saldırı tüfeğini bilmeyen yoktur. Silah aslen Rus Mikhail Kalaşnikof tarafından üretime girdi ancak silah; insansız araç ve askeri robot üretimi yapan Kalashnikov Concept adlı bir şirket var.

Rus şirketi, patentli EV tasarımlarından ikisini açıkladığı için elektrikli araç endüstrisine giriyor da diyebiliriz. Şirket aslında ilk EV prototipini 2018‘de her şeyi güzel olan bir tasarımla sergiledi. Bu yeni tasarımlar bazı iyileştirmeleri temsil ediyor.

EV’ler yakın zamanda Rus patent ofisinde dosyalandı ve bunlardan biri UV-4 adını taşıyor. Ancak ikinci, isimsiz, daha önce hiç görülmemiş üç tekerlekli bir araç da var. UV-4, açıkta kalan dört tekerleği ile sağlam görünümlü bir tasarım benimsiyor.

Ayrıca bir gövdesinin yanı sıra askeri sınıf kapılar da var. Tüm araç 133,8 inç uzunluğa ve 59 inç genişliğe sahipken yüksekliği 70 inç. Bu tasarım ile iç tasarımın gösterişli olmasını beklemiyoruz. EV, klima, ses sistemi ve ayarlanır süspansiyon gibi özelliklerle gelecek.

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