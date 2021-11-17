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Küresel EV satışları yeni bir rekor kırdı

Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, performans artışı ve menzilin artması nedeniyle elektrikli otomobil satışlarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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EV-Araba

Yeni veriler, bu yılın ilk üç çeyreğinde küresel EV satışlarının ilk kez 3 milyonu aştığını gösteriyor. Kore Otomotiv Teknolojisi Enstitüsü (KAII); Güney Kore’nin EV’ler için yedinci en büyük pazar olarak yer aldığını bildirdi.

Ülkeyi 1,76 milyon satışla Çin, 272.554 satışla ABD; 243.892 satışla Almanya, 131.832 satışla İngiltere, 114,836 satışla; Fransa ve son olarak 84.428 satışla Norveç izliyor.

Bu zaman diliminde, elektrikli otomobil satışları Güney Kore otomobil pazarının yaklaşık yüzde 5,5’ini oluştururken; Çin’de yüzde 9,4 ve ABD’de yüzde 2,3 oldu.

Hyundai-Kona

Araştırma enstitüsü ayrıca Tesla’nın 2021’in ilk üç çeyreğinde 625.624’ün üzerinde elektrikli araç satışıyla en büyük EV üreticisi olduğunu ortaya koydu. Toplam EV satış rakamındaki payı %20’yi aştı.

Koreli Hyundai Motor Group’un elektrik satışları da 9 ayda %67 artarak; 159.558 adede yükselen bir patlama yaşadı ve onu dünyanın; en büyük beşinci EV üreticisi haline getirdi.

Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, performans artışı ve menzilin artması nedeniyle elektrikli otomobil satışlarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

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KaynakJust Auto

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