Küresel EV satışları yeni bir rekor kırdı

Yeni veriler, bu yılın ilk üç çeyreğinde küresel EV satışlarının ilk kez 3 milyonu aştığını gösteriyor. Kore Otomotiv Teknolojisi Enstitüsü (KAII); Güney Kore’nin EV’ler için yedinci en büyük pazar olarak yer aldığını bildirdi.

Ülkeyi 1,76 milyon satışla Çin, 272.554 satışla ABD; 243.892 satışla Almanya, 131.832 satışla İngiltere, 114,836 satışla; Fransa ve son olarak 84.428 satışla Norveç izliyor.

Bu zaman diliminde, elektrikli otomobil satışları Güney Kore otomobil pazarının yaklaşık yüzde 5,5’ini oluştururken; Çin’de yüzde 9,4 ve ABD’de yüzde 2,3 oldu.

Araştırma enstitüsü ayrıca Tesla’nın 2021’in ilk üç çeyreğinde 625.624’ün üzerinde elektrikli araç satışıyla en büyük EV üreticisi olduğunu ortaya koydu. Toplam EV satış rakamındaki payı %20’yi aştı.

Koreli Hyundai Motor Group’un elektrik satışları da 9 ayda %67 artarak; 159.558 adede yükselen bir patlama yaşadı ve onu dünyanın; en büyük beşinci EV üreticisi haline getirdi.

Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, performans artışı ve menzilin artması nedeniyle elektrikli otomobil satışlarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.