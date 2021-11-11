Tesla’nın rakibi Rivian, Ford’dan daha değerli konumda!

ABD merkezli bir elektrikli araç üreticisi olan Rivian, Wall Street’te ilk çıkışını yaptı ve nispeten yeni bir şirket olmasına rağmen, yatırımcılar onu otomobil endüstrisindeki en tanınmış markalarla aynı lige yerleştirdi.

İlk halka arzından (IPO) sonraki alım satımın ilk gününde; şirketin hissesi yüzde 29 arttı ve bu da; şirkete 86 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi. Bu, General Motors’un değerlemesi ile uyumlu ve Ford’dan daha yüksek.

Rivian’ın şu anda aralarında bulunduğu tanınmış markaların yılda milyonlarca araç üretmesine karşın Rivian, araçlarını bu sene sunmaya başladı.

Şu anda EV pazarında lider olan Tesla ile karşılaştırıldığında Rivian’ın değeri; 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan; Elon Musk liderliğindeki şirketin hala küçük bir kısmı. Rivian, Nasdaq’ta “RIVN” sembolü altında işlem görüyor.

Amazon ve Ford, Rivian’da sırasıyla; yüzde 20 ve yüzde 12 hisseye sahip olan yatırımcılar ve şu anda yaklaşık; 17 milyar dolar ve 10 milyar dolar değerinde. Birkaç ay önce Amazon, elektrikli araç üreticisine yaptığı yatırımı yaklaşık 3,8 milyar dolar olarak değerlendirmişti.

Ayrıca bkz: Rivian R1T Özellikleri ve Fiyatı