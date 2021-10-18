Rivian R1T Özellikleri ve Fiyatı

FRivian R1T, yeni Amerikan elektrikli pikup markası Rivian’dan tamamen elektrikli bir kamyonettir ve 480 km sürüş mesafesi ve yıldırım hızında hızlanma vaat ediyor. 5.47 metre uzunluğunda, yalnızca yolcu kabini olan R1T, boyut farkını Ford Ranger gibi orta boy kamyonetler ile Ram 1500 gibi tam boy kamyonlar arasında konumlandırır. R1T, bunu yapan ilk elektrikli kamyonettir. Gelişen bir pazar gibi görünen üretim, yakında Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck ve GMC Hummer EV SUT‘u da içerecek.

2022 için Yeni Ne Var?

R1T, Rivian’dan yepyeni bir model ve 2021’in sonunda müşterilere teslim edilmeye başlayacak. Launch Edition versiyonu 74.145 $‘dan başlıyor, ancak daha uygun fiyatlı bir Explore donanım seviyesi de sunuluyor. Kamyon doğrudan tüketicilere satılacak, ancak Rivian ayrıca bir servis merkezleri ağı ve Tesla benzeri mağazalar kuracağını söylüyor. R1T‘in hemen ardından satışa çıkacak, benzer özelliklere sahip yedi kişilik bir SUV olan R1S modeli de olacak.

Rivian R1T Fiyatları

Explore: $68,145

$68,145 Adventure: $74,145

$74,145 Launch Edition: $74,145

Launch Edition, ilk başta mevcut olan tek R1T olacak ve 480 kilometrelik sürüş menziline sahip bir pil takımına sahip olacak. Launch Edition, bir dizi sürücü yardımı özelliğinin yanı sıra bir dizi bilgi-eğlence ve bağlantı teknolojisi ile iyi bir şekilde donatılmıştır. Bu sizin için biraz pahalı gelirse Rivian hem giriş seviyesi Explore modelini hem de iyi donanımlı Adventure’ı sunar. Ayrıca yaklaşık 645 km sürüş menzili sağladığı söylenen daha büyük bir pil paketi 10.000 $ karşılığında mevcuttur.

Motor, Şanzıman ve Performans

Dört tekerlekten çekiş 2022 R1T’de standarttır ancak Tesla Model X‘ten farklı bir düzenleme kullanır: Rivian’ın her bir tekerleği kendi elektrik motorundan güç alır. R1T, 800 beygir gücüne ve 3,0 saniyelik sıfırdan 100 km/saat hıza sahiptir. Ayarlanabilir havalı süspansiyon, hızlanma sırasında standart olacak ve boşluk yüksekliğini 20 ila 35 cm arasında ayarlayabilecek.

R1T’nin her versiyonu, her tekerlekte bir elektrik motoru bulunan dört tekerlekten çekişe sahiptir. Bu, R1T’nin, Rivian’ın, kamyonu kendi ekseni üzerinde döndürmek için sol tekerlekleri sağ tekerleklerin ters yönünde döndürmesini sağlayan Tank Dönüşü dediği şeyi yapmasına olanak tanır.

Çekme ve Yük Kapasitesi

Rivian, her R1T’nin 5.000 Kilogramdan fazla çekebileceğini ve kamyonetin 800 kg taşıma kapasitesi sunduğunu söylüyor. Böyle ağır bir treyler çekmek, aküyü yüksüz seyirden daha hızlı tüketecektir, bu nedenle kamyonun özelliklerini kullanmayı planlayan alıcılar, en büyük akü paketine sahip modeli almak akıllıca olacaktır.

Menzil, Şarj ve Pil Ömrü

R1T piyasaya çıktığında, sadece 135 kWh pil paketi ile satışa sunulacak ve iddia edilen 480 km sürüş menzili sunabilecek. Daha büyük bir 180-kWh paketi de mevcut ve Rivian, tek bir şarj ile yaklaşık 645 km yapabildiğini söylüyor.

Yakıt Ekonomisi

R1T, EPA’dan yakıt ekonomisi derecesi alan ilk elektrikli kamyonetlerden biridir. R1T için yakıt ekonomisi derecelendirmeleri 74 MPGe şehir, 66 MPGe otoyol ve 70 MPGe birleşimidir.

İç Mekan, Konfor ve Kargo

R1T’nin kabini deri, ahşap ve hem gösterge paneli hem de bilgi-eğlence sistemi için büyük ekranlarla döşenmiştir. R1T, ön kaputun altında büyük bir bagaja, kabinin arkasında (ancak yatağın önünde) büyük bir saklama bölmesine ve kilitlenebilir bir yatak içi bölmesine sahiptir. Genel olarak, Rivian kamyonun 0.34 m³ kilitlenebilir depolama alanına sahip olduğunu söylüyor. Kamyonun genişletilebilir ve katlanabilir travers sistemi, yatak ve kabin üzerine dişli montajına izin verir. Yatakta üç adet 110 voltluk çıkış ve bir hava kompresörü var.

Bilgi-eğlence ve Bağlantı

16.0 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı, R1T’nin konturlu ön paneline yerleştirilmiştir ve ikinci bir dijital okuma, yeniden yapılandırılabilir bir gösterge ekranı olarak hizmet eder. Bilgi-eğlence arayüzü, her zaman ekranın altında bulunan ana seçeneklerle (navigasyon, medya, klima kontrolleri, vb.) bireysel özellikler için genişletilebilir kutucuklar kullanır. Seçenekler, alt menülere girmek yerine, sistemin karmaşıklığını azaltmak için kutucukların kenarından dışarı kayar. Garip bir şekilde, Rivian, alıcıların bu fiyata bekleyebileceği Apple CarPlay veya Android Auto özelliklerini dahil etmemeyi seçmiş.

Güvenlik ve Sürücü Yardımı Özellikleri

Rivian, her modelin Driver+ adlı paketle birlikte eller serbest sürücü yardımı teknolojisiyle donatılacağını söylüyor. R1T’nin çarpışma testi sonuçları hakkında daha fazla bilgi için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) web sitelerini ziyaret edin. Temel güvenlik özellikleri şunları içerir:

Standart otomatik acil frenleme

Standart şeritten ayrılma uyarısı

Standart adaptif hız sabitleyici

Garanti ve Bakım Kapsamı

Tüm Rivian modelleri, beş yıl veya 60.000 mil boyunca tampondan tampona kapsamı ve sekiz yıl veya 175.000 mil boyunca devam eden bir pil ve aktarma organları politikasını içeren cömert bir standart garanti ile gelir.