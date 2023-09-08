Akıllı telefon ekran yenileme hızları nedir ve neden önemsemeliyim?

Yüksek yenileme hızına sahip ekranlara sahip Android telefonlar sıradan hale geldi. En sevdiğimiz ucuz telefonlardan bazıları bile artık 90Hz veya 120Hz ekranlar ile geliyor. Ve en iyi oyun telefonlarından bazıları 144Hz yenileme hızına sahip ekranlarla geliyor. Peki bir ekranın yenileme hızı tam olarak nedir? Ve günlük kullanımda size nasıl fayda sağlar? 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran 90Hz’lik bir ekrandan daha mı iyi?

Yenileme hızı, bir üreticinin bir cihazın ekranında yapabileceği en belirgin değişikliktir, ancak tam da üreticilerin söylediği gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Ne zaman ve neden önemli olduğunu bilmek önemlidir, böylece yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip bir cihaza fazladan harcama yapmanın buna değip değmeyeceğini bilirsiniz.

Ekran yenileme hızı, mesajlaşma ve genel üretkenlikten oyunlara ve kamera arayüzüne kadar bir cihazın kullanıcı arayüzünün her yönünü etkiler. Birçok kişi 120Hz veya daha yüksek bir ekrana ihtiyaç duymayabileceğinden, bu sayıların ne olduğunu ve ne zaman önemli olduklarını bilmek önemlidir.

Yenileme oranları: Temel bilgiler

Yüksek yenileme hızına sahip bir ekranın faydalarını anlamadan önce, bir ekranın nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Elektronik ekranlar insan gözüyle aynı şekilde çalışmaz. Bir ekrandaki görüntü asla hareket etmez. Bunun yerine, farklı hareket noktalarında bir dizi görüntü gösterirler. Bu, durağan görüntüler arasındaki mikroskobik boşlukları doldurmak için beynimizi kandırarak yumuşak hareketi simüle eder.

Referans olarak, çoğu film yapımında saniyede 24 kare (FPS) kullanılırken, TV yapımlarında ABD’de 30 FPS ve İngiltere’de 25 FPS kullanılır.

Çoğu film 24p (diğer adıyla saniyede 24 kare) olarak çekilse de, bu standart başlangıçta maliyet kısıtlamaları nedeniyle benimsenmiştir. Yine de 24p’nin akıcı hareket sunan en düşük yenileme hızı olduğu düşünülüyordu. Birçok film yapımcısı, sinematik görünümü ve hissi nedeniyle 24p standardını kullanmaya devam ediyor. Televizyon programları genellikle 30p olarak çekilir ve 60HZ televizyonlar için kareler iki katına çıkarılır (pull-down olarak bilinen bir teknik). Aynı durum 25p içeriğin 50Hz ekranda görüntülenmesi için de geçerlidir. Dönüştürme işlemi 24p içerik için daha karmaşıktır. Kareleri 25 veya 30 FPS hedefine uyacak şekilde uzatmak için 3:2 pull-down adı verilen bir teknik kullanılır.

YouTube gibi video akış platformlarında 50p veya 60p’de video çekmek daha yaygın hale geldi. Sonuç olarak, yüksek yenileme hızına sahip içerikleri izlemediğiniz veya düzenlemediğiniz sürece 60 FPS’nin üzerinde bir değere ihtiyacınız olmayacaktır. Bununla birlikte, yüksek yenileme hızlı ekranlar ana akıma girdikçe, yüksek yenileme hızlı içerikler de daha popüler hale gelecektir. Özellikle spor yayınları için kullanışlıdırlar çünkü bazı senaryolarda saniyelik hareketler izleyicileri ilgilendirir.

Yenileme hızı, yeni bir görüntünün saniyede kaç kez gösterildiğini belirten Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. Filmler genellikle 24 FPS’de kaydedilir çünkü bu, akıcı hareketi aktarmak için minimum kare hızıdır. Bununla birlikte, görüntünün daha sık güncellenmesi hızlı hareketin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Aradaki fark en iyi Blur Busters UFO Testi ile gösterilmiştir.

Ancak yüksek yenileme hızına sahip içerik kaydetmenin bir dezavantajı var. Videoları 60 FPS veya daha yüksek hızda kaydederken daha fazla ışığa ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle 120 FPS veya daha yüksek hızda çekilen ağır çekim videolar, normal bir 30 FPS videoya göre nispeten daha karanlık görünür. Bu, büyük kameraların kullanıldığı bir stüdyoda veya prodüksiyon ortamında büyük bir sorun değildir. Ancak akıllı telefonunuzdan video kaydederken, özellikle de düşük ışık koşullarında bunu aklınızda bulundurmak isteyebilirsiniz.

Bir video ne kadar çok kare içeriyorsa, dosya boyutu da o kadar büyük olacaktır. Bu nedenle, 4K 60 FPS videolar kaydetmeden önce Android telefonunuzda depolama alanı boşaltın.

Bir akıllı telefonun ekran yenileme hızı nedir?

Akıllı telefon yenileme hızları 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz ve daha az sıklıkla 240Hz arasında değişir. En yaygın yüksek yenileme seçeneği 120Hz’dir, 60Hz ise uzun süredir standarttır. 60Hz ekran panelleri çoğunlukla düşük kaliteli Android telefonlarda bulunur. iPhone 13 ve iPhone 14 serileri, 60Hz panellerle gönderilen 500 doların üzerinde fiyatlı tek önemli telefonlardır. (Burada dikkat etmemiz gereken konu Apple’ın hala pro olmayan modellerde 60 Hz kullanıyor olmasıdır).

Yüksek yenileme hızına sahip ekrana sahip çoğu telefonda, ekran akıcılığını Ayarlar menüsünden ayarlayabilirsiniz. Bazı eski telefonlarda 120Hz moduna geçmek ekran çözünürlüğünü 1440p’den 1080p’ye düşürür. Samsung Galaxy S23 Ultra ve Google Pixel 7 Pro gibi telefonlar ekranlarını 120Hz’de WQHD+ çözünürlükte kullanabildiği için bu durum artık geçerli değil.

144Hz, 165Hz veya daha yüksek yenileme hızı panellerine sahip telefonlar bulabilirsiniz. Ancak, 120Hz’den sonra getiriler azalır ve faydasını fark etmeniz pek olası değildir.

Yüksek yenileme hızlı ekranlar akıllı telefonlarda ilk kez piyasaya sürüldüğünde, sürekli olarak 90Hz veya 120Hz’de yenileniyorlardı. Bu istenmeyen bir durumdu ve GPU ihtiyaç duyulmadığında bile ekranı sürekli yenilediği için bu telefonların pil ömrünün zayıf olmasına neden oluyordu. Ancak artık böyle bir durum söz konusu değil.

Uyarlanabilir (Adaptive) yenileme hızı nedir?

Listelerde gezinirken, bu tür yenileme hızları için optimize edilmiş oyunları oynarken ve HFR (yüksek kare hızı) içeriği izlerken yüksek bir yenileme hızı kullanışlıdır. Aksi takdirde, sisteme ek yük bindirdiği ve pil tüketimine neden olduğu için bir ekranı sürekli olarak 120Hz’de yenilemek pek mantıklı değildir. LTPO (düşük sıcaklık polikristal oksit) ve diğer teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek yenileme hızlı akıllı telefon ekranları, görüntülediğiniz içeriğe bağlı olarak yenileme hızlarını anında ayarlıyor.

Bunun ilk faydası daha iyi pil ömrüdür, çünkü ekran güç çekimini azaltmak için statik içerik gösterirken yenileme hızını 10Hz’e kadar düşürebilir. Ancak ekranlarının yenileme hızını 10Hz’e düşürebilen telefonların listesi küçüktür. Samsung Galaxy S23+, Google Pixel 7 Pro ve OnePlus 11 gibi telefonlar 10Hz’e kadar düşebiliyor.

Uyarlanabilir yenileme hızı kullanışlıdır çünkü herkes cihazlarını farklı şekilde kullanır. Bazı kullanıcılar daha çok oyun oynarken, diğerleri cihazlarını metin yazmak, web’de gezinmek veya video izlemek için kullanır. Bu farklı kullanım durumlarının farklı talepleri vardır. Yüksek yenileme hızları, sistem gecikmesini azaltarak oyunlarda size rekabet avantajı sağlar.

Öte yandan videolar statik bir kare hızına sahiptir ve metinler uzun süreler boyunca durağan kalabilir. 30FPS video izlerken yüksek yenileme hızı modu kullanmak anlamsız olacaktır çünkü video 30Hz’in üzerinde bir şey gösteremez. Var olmayan bir bilgiyi ekleyemezsiniz.

Telefonlarda yüksek yenileme hızına sahip ekranların avantajları nelerdir?

Genel kullanımda bile yüksek yenileme hızına sahip bir ekran kullanmanın çok sayıda faydası vardır. Kaydırma veya pencereleri açıp kapatma gibi animasyonlar daha akıcı görünür ve uygulamaların kullanımı daha hızlıdır. Animasyonların ve kullanıcı arayüzü öğelerinin gelişmiş akışkanlığı, telefonunuzla etkileşime girmenin daha doğal hissettirmesini sağlar.

Oyun söz konusu olduğunda, faydalar daha da önemlidir. Olaylara hızlı tepki vermenizi sağlayarak rekabet avantajı sağlayabilirler. Oyun hakkında güncellenmiş bilgileri normal bir 60Hz ekrana göre daha sık alırsınız.

Yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip bir akıllı telefon kullandığınızda geri dönüşü yoktur. Normal bir 60Hz telefonda animasyonları titreşimli ve doğal olmayan bulacaksınız. Bu, deneyimi iyileştiren son kullanıcı yükseltmelerinden biridir.

Telefonlardaki yüksek yenileme hızına sahip ekranların dezavantajları nelerdir?

Yüksek yenileme hızına sahip ekranlar sorunsuz değildir. En büyük sorun, telefonunuzun pil ömrünü birkaç saat azaltabilecek ek pil tüketimine neden olmalarıdır. Bir ekran bir görüntüyü gösterirken güç kullanır. Görüntüyü her güncellediğinde, biraz daha fazla güç kullanılır. Güç çekimindeki bu artış, sabit yüksek yenileme hızlarına sahip ekranların pil ömrünün zayıflamasına neden olabileceği anlamına gelir.

Değişken yenileme hızları ve OLED panellerdeki diğer verimlilik iyileştirmeleri nedeniyle bu artık o kadar büyük bir sorun değil. Artık 60Hz OLED panel kadar (hatta daha fazla) güç verimliliğine sahipler. Bir ekran 120Hz’de daha fazla güç tüketirken, ekranın içeriği saniyede 120 kez yenilemek için ihtiyaç duyduğu süre nispeten düşüktür. Ayrıca panel, güç tüketimini azaltmak için mümkün olduğunda yenileme hızını 60Hz’in altına düşürebilir.

Yüksek yenileme hızları cihazınızın işlemci donanımı üzerinde daha fazla baskı oluşturur. En yeni akıllı telefonlara güç veren çipler daha güçlü hale geldiğinden, bu daha az sorun teşkil etmektedir. Daha da önemlisi, yüksek yenileme hızına sahip bir ekran, cihaz üreticilerinin telefonlarını ve kullanıcı arayüzü animasyonlarını optimize etmelerini gerektirir. Aksi takdirde, kullanıcı arayüzünde gezinirken titremeler görülebilir.

Yenileme hızı ne kadar yüksekse, bir ekranın ekrandaki içeriği yenilemek için o kadar az zamanı vardır. 60Hz’lik bir ekranda içerik 16,6 ms’de yenilenir. 120Hz’de bu süre 8,3 ms’ye düşer.

Yüksek yenileme hızına sahip panellerle gelen ilk Android telefon seti, kullanıcıların 1080p’de 120Hz ile 1440p’de 60Hz arasında seçim yapmasını sağladı. Bu, yazılımda yapıldı ve kullanıcılar ikisi arasında geçiş yaparak daha yüksek bir çözünürlük veya yenileme hızı isteyip istemediklerine karar verebildi. Şirketler bu yaklaşımı performans ve pil ömrü arasında bir denge sağlamak için benimsedi. Bu artık bir sorun değil ve yenileme hızını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Bir telefonda yüksek yenileme hızına sahip bir ekran harika bir özelliktir, ancak dikkate alınması gereken tek özellik bu değildir. 120Hz’lik bir ekranın bile parlaklığı, renk üretimi veya tepki hızı düşük olabilir. Bunlar kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir, bu nedenle tek bir özelliğe odaklanmak yerine ekran panellerine bir bütün olarak bakmak önemlidir.

Yüksek yenileme hızlı ekranların arkasındaki teknoloji olgunlaştıkça, geçmişteki sorunların çoğu artık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı. Yeni nesil paneller yüksek güç tüketimi, zayıf parlaklık ve jöle kaydırma sorunlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Bu tür paneller öncelikle birinci sınıf ve amiral gemisi Android telefonlarda kullanılıyor, ancak orta sınıf Android telefonlara girmeleri sadece bir zaman meselesi olmalı.

Telefonlardaki yüksek yenileme hızına sahip ekranları önemsemeli misiniz?

Telefonlardaki daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, göz ardı edemeyeceğiniz gözle görülür bir gelişme sunuyor. Son yıllarda Android telefon üreticileri tarafından hızla benimsenmelerine şaşmamalı. Ancak bu, 60Hz ekranların kötü olduğu veya önemsiz hale geldiği anlamına gelmiyor. Hala akıcı bir deneyim sunma kapasitesine sahipler.

Yüksek kare hızı destekli Android oyunları oynuyorsanız veya güçlü bir kullanıcıysanız, yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip bir telefon satın alın, çünkü faydalarını hemen fark edeceksiniz. Aksi halde bile, neredeyse tüm cihaz üreticileri 60Hz yenileme hızına geçtiği için 60Hz yenileme hızına sahip bir Android telefon satın almak zor olabilir.