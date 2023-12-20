Son olarak Fortnite işbirliği ile gündeme gelen LEGO, Cullen evi ve botanik bahçe setini onayladı. LEGO Ideas’taki açıklamaya göre Alacakaranlık LEGO – Cullen Evi seti henüz tasarım ve planlama aşamasında, buna rağmen bu haber bile sosyal medyada ses getirmeye yetti.

Alacakaranlık LEGO Twilight Seti Geliyor, Cullen Evini İçerecek

Alacakaranlık LEGO seti geliyor… Kulağa biraz absürt gelse de, bu “zıtlıkların uyumu” sosyal mecrada kısa sürede gündeme oturdu. Hem Alacakaranlık hayranları, hem de LEGO tutkunları için çok farklı bir deneyim ve birleşim sunacak proje kapsamında Cullen evini içerecek LEGO Twilight seti gelecek.

Alacakaranlık LEGO seti (evet, ışıltılı vampirlerin olduğu set) artık resmi olarak yapım aşamasında! Muhafazakar ve geleneksel AFOL’lerin bu konuda öfkeli olmasına rağmen, pek çok LEGO ve Alacakaranlık tutkunu da fikri beğenmiş görünüyor.

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Alacakaranlık 15. Yıl Dönümünü Kutladı, LEGO ile Boyut Değiştirecek!

2008 yapımı Alacakaranlık, bilindiği üzere bu yıl 15. yıl dönümünü kutladı. Jacob Takımı ile Edward Takımı arasında kalanların artık 15 yaş daha yaşlı olduğu yapımın LEGO ile işbirliğinin duyurulması bir hayli dikkat çekti.

Henüz resmi olarak çıkış tarihi bulunmasa da, LEGO Ideas Tasarım Müdürü Jordan Scott ve LEGO Ideas Katılım Müdürü Hasan Jensen tarafından yapılan paylaşımlar ortaya koyuyor ki; LEGO yeni botanik bahçesi ve LEGO Cullen Evi ile 2024 yılında buluşabiliriz. Bu noktada, neden “yeni botanik bahçesi” dediğimizi de açmak gerekirse; bilindiği üzere LEGO Friends’in zaten harika bir Botanik Bahçesi vardı.

Fortnite Sonrasında LEGO Açılımlara Devam Ediyor!

Alacakaranlık’ın yıldız ismi Edward Cullen evinin LEGO’ya gelecek olması kısa sürede büyük ses getirirken, bunun LEGO tarafından yapılan ilk açılım olmadığını da söyleyelim. Şimdiye kadar pek çok farklı yapımla iş birliğine giden Danimarkalı dünyaca ünlü firma, oyun sektörüne yönelik olarak açılımlarını da sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda; Epic Games’in global çapta ünlü oyunu Fortnite ile LEGO arasında bir iş birliğine gidilmişti. Varılan anlaşma sonucunda, yeni gelen 3 Fortnite oyunundan biri LEGO Fortnite olmuştu.

Fortnite Big Bang etkinliğinde duyurulan ve Aralık ayı başında çıkış yapan LEGO Fortnite kısa sürede oyuncular tarafından bir hayli beğenilmişti. İlgili haberimize de buradan göz atabilirsiniz: