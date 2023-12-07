LEGO Fortnite Çıktı, Çok Beğenildi!

Epic Games’in en başarılı oyunlarından biri olan Fortnite gelişmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Fortnite Big Bang etkinliğinde 3 yeni oyun duyurulmuştu. Bu oyunlardan ilki 7 Aralık Perşembe günü itibariyle çıkış yaptı. Önceki hafta yaptığımız haberde 3 yeni Fortnite oyununun müjdesini Cepkolik okurlarına vermiş ve çıkışı en yakın olan yeni Fortnite oyununun LEGO Fortnite olduğunu belirtmiştik. Ön görülen çıkış tarihinde, 7 Aralık itibariyle oyun piyasaya sürüldü. Oyuna, Fortnite’ın içinden ücretsiz girip oynayabilirsiniz.

LEGO Fortnite Çıktı, 2 Dakikalık Fragman Yayımlandı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Fortnite Big Bang etkinliğinde duyurulan; “inşa etme, keşfetme ve ekip olmaya odaklanan hayatta kalma / craft oyunu” Fortnite tutkunları le buluştu. Etkinlikte çıkacağı belirtilen Rocket Racing, Rocket League ekibi geliştiriyor ve fragmanı bu gece gerçekleştirilecek The Game Awards 2023 de yayımlanacak. Bir diğer yeni Fortnite oyunu Fortnite Festival ise Rock Band ekibi tarafında geliştiriyor ve henüz belli olmayan ileri bir tarihte çıkış yapacak.

LEGO Fortnite için 7 Aralık Perşembe günü “#LEGOFortnite Gameplay Trailer!” açıklaması ile Fortnite News tarafından yayımlanan 2 dakikalık tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Oyuncular Çok Sevdi

LEGO Fortnite tanıtım videosu tüm sosyal medya mecralarında kısa sürede toplamda 1 milyondan fazla kez izlendi. Oyuncuların beğenilerini ifade ettikleri, şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara birlikte göz atalım:

“Fortnite daha iyiye gidiyor, bunu görmek çok güzel. Alanında rakipsiz bir oyun diyebilirim. Epic Games ile sektörün devleri arasındaki kapışma olmasa çok daha parlatılırdı. Tüm engellemelere rağmen bu halde ve ilerlemeye de devam ediyor, bravo.”

“Bu kadar iyi olacağını hiç beklemiyordum açıkçası. Adamlar Fortine de ne yaparsa iyi yapıyorlar. Tarihin en iyi oyunlarından biri kesinlikle Fortnite. Belki de en iyisi…”

“Geçen hafta düzenlenen etkinlikte Eminem konseri başladığı gibi bitmişti. Açıkçası çok canımı sıkmıştı ama Epic Games hemen gönlümü almayı başardı. Adamlar her yaptıkları yeni hamle ile bir level daha atlıyorlar resmen.”

“Baya eğlenceli olmuş. Henüz oynama fırsatım olmadı ama tanıtım videosunu izledim, çok güzel görünüyor. Tebrik ederim, diğer 2 yeni Fortnite oyununun da güzel olacağına adım kadar eminim.”