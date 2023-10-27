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Alan Wake 2 PS5 ve PC Karşılaştırması

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği Alan Wake 2 bugün (27 Ekim Cuma) çıktı. Alan Wake 2 için PS5 ve PC karşılaştırması gündem oldu!

Emine Emre

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Alan Wake 2 PS5 ve PC Karşılaştırması
Alan Wake 2 PS5 ve PC Karşılaştırması

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Alan Wake serisinin 2nci oyunu olan Alan Wake 2 nihayet oyuncularla buluştu. Piyasaya sürülmeden önce inceleme puanları ve oyun sektörü medyasının yorumları ile bir hayli iddialı olduğu görülen yapımın grafikleri bir hayli dikkat çekici. Digital Foundry de Alan Wake 2 PS5 ve PC karşılaştırması yaparak farklı bir çalışmaya imza attı.

Alan Wake 2 PS5 ve PC Karşılaştırması

Digital Foundry, Alan Wake 2’nin PlayStation 5 kalite modu ile PC’de RTX 4090’da DLSS 3.5 performans modunu kıyasladı, işte o görüntüler:

Yapılan kıyaslama kısa sürede gündem oldu. PS5 kullanıcılarının oyunu çok daha düşük grafik kalitesi ile deneyimleyeceğini ortaya koyan ekran görüntüleri, pek çok gamer tarafından fiyat / performans analizi ile “normal” bulundu.

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Karşılaştırma ve Görüntüler İçin Oyuncular Ne Dedi?

Kısa sürede oyun sektörünün gündemine oturan karşılaştırma görüntüleri sonrasında gamerlar da şahsi sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntülere dair yorumlarda bulundular. O paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“PS5 ile oyun donanımları arasında büyük fiyat farkı var, bu kadar kalite farkı olması da o nedenle normal. Pek çok PC donanımının sadece birinin parası dahi PS5’den fazla en nihayetinde.”

Alan Wake 2 sistem gereksinimleri açıklandığında herkes şok geçirmişti, işte her şeyin bir sebebi varmış demek ki… Adamlar boştan yere o kadar yüksek sistem gereksinimi talep etmiyormuş değil mi? Vermişler karşılığını, bravo!”

“Bir donanımın sadece ekran kartı 65 bin lira. Konsolun ise kendisi 20 bin lira. Görseldeki farklılık olmasa PC toplamanın bir anlamı da kalmazdı. Ofis işleri yapacak bir bilgisayar alınır ve diğer konsolların hepsinden kalan parayla birer tane satın alınabilirdi. Daha yüksek oyun performansı, kalite ve oyun zevki için tercih ediliyor oyun bilgisayarları sonuçta.”

“Alan Wake 2 ile sınırlı bir durum değil açıkçası bu. Hemen hemen bütün büyük oyunlarda aynı durum mevcut… Ancak PS5 alacağınız fiyata bu oyunları oynayacak bir PC alamaz ya da toplayamazsınız, o nedenle kalite farkı olmasa şaşırtıcı olurdu zaten.”

 “4090’lı PC en az 4 bin dolar civarındadır, belki daha da fazladır. Kıyas yapılan PS5 ise globalde ancak 400 dolar. Türkiye fiyatını baz alsak bile yanına yaklaşamaz karşılaştırma yapılan PC’nin donanımı ile.”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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