Ana Sayfa » Oyun Alan Wake 2 Rekor Kırdı! Oyun Alan Wake 2 Rekor Kırdı! İbrahim Özbek 0 Görüntüleme

Yakın zamanda oyun dünyasına bomba gibi düşen Alan Wake 2, en kısa sürede en çok satış yapan oyunlardan birisi olarak oyun tarihine geçti.

Ekim ayından bu yana oyun dünyasına bomba gibi düşen Alan Wake 2, halen listelerin en üstünde yer almaya devam ediyor. Çeyrek dönemde büyük başarıya imza atan oyun, yaklaşık olarak 1.3 milyon satış elde etti. Bu başarı hem oyunseverleri hem de yapım şirketini mutlu etti.

Alan Wake 2 sayesinde elde edilen büyük gelir, oyunun yapımcısı Remedy için yeni kapılar açabilir. Bu gelirin büyük kısmını Condor, Control 1 ve Max Payne Remastered projeleri için harcanacağını söyleyen Remedy CEO’su Tero Virtala, 2024’ün ilk yarısında üzerine çalıştıkları yeni yapımlar hakkında da oyun severlere güzel haberler vereceklerini açıkladı.

Alan Wake 2 ile büyük bir başarı elde eden proje ekibi, yapım şirketinin farklı oyun projelerinde de yer alacak. Remedy tarafından birçok yeni oyunu yakın dönemde göreceğe benziyoruz.

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