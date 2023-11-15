Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3 Yılın En İyi Oyunları 2023 Adaylıklarına Damga Vurdu

2023 yılının en iyi oyunlarının belirleneceği The Game Awards 2023, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Aralık ayının başındaki organizasyon için, her yıl olduğu gibi 1 ay öncesinden adaylıklar duyuruldu. Pek çok dalda ödülün verileceği oyun Oscarları gecesinde özellikle 2 oyunun hangi dallarda ödül alacağı merak ediliyor. Zira Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3 yılın en iyi oyunları 2023 adaylıklarına tam 8’er dalda aday olarak damga vurdu.

Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3 Yılın En İyi Oyunları 2023 de 8’er Dalda Aday

Bu yılın en çok konuşulan oyunları arasında yer alan Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3, The Game Awards 2023’te 8’er dalda aday gösterildi. En çok dalda ödüle aday gösterilen oyunlar olmayı başaran 2 oyunun özellikle “2023 yılının en iyi oyunu (GOTY)” dalında birbirlerine karşı verecekleri mücadele merakla bekleniyor.

Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3’ün birbirleri ile mücadele edecekleri diğer ödül dalları ise şu şekilde:

Yılın En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü

Yılın En İyi Oyun Müziği Ödülü

Yılın En İyi Oyun Yönetimi Ödülü

“The Game Awards 2023 Yılın En İyi Oyunu” dalıyla birlikte toplamda 4 farklı kategoride diğer adayların yanı sıra birbirleri ile de mücadele edecek olan Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3’ün; farklı 4 kategoride daha “yılın en iyisi” olmak adına çaba göstereceğini vurgulayalım.

Yılın En İyi Oyunları The Game Awards 2023 Adayları (Tüm Kategoriler) için buraya göz atabilirsiniz.

Bu Yılın En İyi Oyunu Hangisi Olacak?

4 kategoride birlikte ve 4 kategoride de ayrı ayrı ödüller için mücadele edecek Alan Wake 2 ve Baldur’s Gate 3’ün en merak edilen karşılaşması şüphesiz GOTY 2023 için olacak. Oyun severlerin bu konudaki düşünceleri sosyal mecrada farklılık gösterse de, Baldur’s Gate 3’ü bir adım önce görenlerin sayısının daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Otoritelerin de Baldur’s Gate 3’ü bir adım önde gördüğü aşikar. Zira oyun, geçtiğimiz hafta 41. si gerçekleştirilen The Golden Joystick Awards 2023 de yılın en iyi oyunu seçildi. Aynı organizasyonda toplamda 7 dalda ödül kazanan Baldur’s Gate 3, geceye damga vuran yapım olmuştu.

The Game Awards 2023’te de hem Baldur’s Gate 3’ün hem de Alan Wake 2’nin birden fazla kategoride ödül almasına kesin gözüyle bakılıyor. Her 2 oyunun yapımcılarının da geceden mutlu ayrılacağı kesin; ancak yılın oyunu seçilecek yapımın yeri elbette başka olacak.